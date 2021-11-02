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İstanbul’da taksi kullanan çocuk böyle görüntülendi

Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi.

Yayınlanma: 09:58 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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Hadımköy Mahallesi’nde bir sitede babasına ait taksiyi kullana 13 yaşında çocuk site sakinlerinin tepkisini çekti.

Yanına aldığı arkadaşıyla site içinde gezen çocuk kameraya yansıdı. Site sakinleri  cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası kesildiği öğrenildi. (DHA)

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