Taliban’la 3,5 saatlik görüşmeye CHP’den tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taliban ile 3,5 saatlik görüşme yaptıkları açıklamasını değerlendirerek, amacın Taliban’ı hem Türkiye üzerinde hem de dünya üzerinde meşrulaştırmak olduğunu ifade etti.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Taliban'la Türk Büyükelçiliği'nde 3,5 saatlik bir görüşme yaptık. Taliban bize Kabil Havalimanı’nın işletilmesini teklif etti. Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz sağlayın. Bu konuda bile henüz verilmiş bir kararımız yok” açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sert bir dile eleştirdi.

“BİZE AĞIZLARINA GELENİ SÖYLEYENLER ŞİMDİ İNŞALLAH MAHÇUPTURLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili olarak defalarca çağrıda bulunduklarını ve Kabil Havalimanı'nın yakınında yaşanan patlamalarla bu çağrılarının ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

CHP'li Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Amerika Afganistan'dan çekildikten ve Taliban daha önceki istihbaratların aksine çok hızlı ilerleyip bütün ülkede kontrolü eline geçirdiğinden itibaren biz Türk askerinin orda artık zaman geçirmemesi gerektiğini, zaten mevcut tezkerenin de buna imkan vermediğini söyledik.

* Bu tezkere Afganistan yönetiminin davetini şarta bağlıyordu. Yönetim olmayınca artık böyle bir davette ortadan kalktı. Ayrıca yine mevcut tezkere uluslararası bir görevin parçası olarak Türk askerini orada bulunduruluyordu. Böyle bir görevde kalmadı. Bu nedenle bir an önce dönmesi gerekir diyorduk. Ve askerimiz dönmezse çok kötü şeyler olabilir diyorduk.

* Kabil Havalimanı’nın etrafında yaşanan patlamalar, canlı bomba eylemleri ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi uyarılarımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkardı. Biz ‘Askerimiz biran önce evlerine sağ salim dönsün' dediğimizde bize ağızlarına geleni söyleyenler şimdi inşallah mahcupturlar.

* Eğer askerimiz orada o patlamalarda olsaydı, şimdi uçaktan inip aileleriyle kucaklaşan askerlerimiz yerine kargo uçaklarından Türk Bayraklarına sarılı şehit tabutları inecekti. Fakir ailelerin ocaklarına yine ateş düşecekti.

“TALİBAN'A GÖSTERDİKLERİ TOLERANSI ESAD'A GÖSTERSELER…”

CHP'li Özel, Türk Büyükelçiliği'nin Taliban ile 3,5 saatlik görüşmesini Taliban'ı hem Türkiye hem de dünya kamuoyunda meşrulaştırma çabaları alarak değerlendirerek konuşmasına şu şekilde devam etti;

* Cumhurbaşkanın açıklamalarından Taliban'la 3,5 saatlik bir görüşme yapıldığını öğreniyoruz. Esad’la bir dakika görüşmeyip, 4,5 milyon göçmenin Türkiye gelmesinden sorumlu olan AKP, kafa kesen, kadınları öldüren, kadınların sokağa çıkmasını yasaklayan, müziği yasaklayan Taliban ile 3,5 saatlik müzakere ediyor.

* Taliban'a gösterdikleri toleransı Esad'a gösterseler Suriye ile sorumuz olmayacaktı. Taliban ile yaptıkları müzakereleri Esad’la yapmış olsalar Suriye'ye barış gelecekti. Şimdi Taliban onlara ‘Havalimanının güvenliğini biz sağlayalım. Siz orayı işletin' teklifinde bulunmuş. Bunu düşünüyorlarmış.

* Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunda işbirliği yaptığı Afganistan bugünkü Afganistan değil. Ne Türkiye Atatürk'ün istediği gibi Türkiye oldu, ne de Afganistan o günkü Afganistan yönetiminin isteği gibi bir yer oldu. Taliban ile oturmak, işbirliği yapmak, orada görevler üstlenmek Taliban'ın meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz.

* Türkiye Cumhuriyeti Kabil'in modern yüzünü desteklemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kabil'deki Taliban'ı meşrulaştırırsa, onun havalimanı işletmesini alırsa dünyaya Taliban müzakere edilebilir, işbirliği yapılabilir, birlikte çalışılabilir bir yapıdır izlemini yaparsa en büyük kötülüğü Afgan kadınlarına, çocuklarına yapılmış olurlar.

* Oradan dünyayı tehdit edebilecek terör eylemlerine karşıda son derece savunmasız ve güvencesiz bir ortam yaratmış olur. Böyle bir şeyi akıllardan bile geçirmesinler.