Tam kapanmada alkollü içki satışı yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini ve 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmiyordu. Bu nedenle ‘tam kapanma' sürecinde de uygulamanın devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin yayınladığı genelgede alkol satışının yasak olduğuna ilişkin açık bir ifade yer almazken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını söyledi.

Dündar, “Alkol satış yasağı yok. Biz gerekli görüşmeleri yaptık ve genelgeyi inceledik. Ürün bazlı bir kısıtlama yok. Yalnızca faaliyet süresi boyunca bir sınırlama var. Alkol satışıyla bize ulaşan herhangi bir yasak kararı ya da kısıtlama kararı bulunmuyor” dedi.

SÖZCÜ, konuyu İçişleri Bakanlığı’na sordu. Üst düzey bir yetkili, alkol satışı yasağı uygulamasının 17 günlük kapanma süreci boyunca geçerli olacağını bildirdi. Yetkili, Tekel bayileri marketlerde alkollü içki satış yapılamayacağını belirtti.

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