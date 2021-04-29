Tam kapanmaya saatler kala patates izdihamı

Ahmet Kaya

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanlar, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanma öncesinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi’nde kamyon kasasından sokak ortasında yapılan patates dağıtımı bir kez daha izdihama neden oldu.

ÇOCUKLAR EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği dağıtımda sosyal mesafenin ihlaline yol açıldığı görüldü. Çocukların da katıldığı dağıtımda ezilme tehlikesi yaşandığı görüntüye yansıdı. Bazı vatandaşların 2 çuval patatesi sırtlayarak evine götürmeye çalıştığı görüldü.

“BİR TARAFTA 8 MİLYONA CAM TERAS, DİĞER TARAFTA PATATESE HÜCUM”

Görüntüleri CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan paylaştı. Uğur Kalkan, paylaşımında Gaziantep’in Nizip ilçesi sınırlarındaki Rumkale’ye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, maliyeti milyon liraları bulduğu ve doğal güzelliği bozduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan cam teras projesine da atıfta bulunarak,

“Görüntüler bugün Gaziantep’in Cengiz Topel Mahallesi’nde çekildi. Bir yanda yokluk, yoksulluk ve devamında soğana, patatese hücum, diğer tarafta da 8 milyon 79 bin liraya cam teras. Bu durumu bütün duyarlı vicdanlara havale ediyorum” dedi.

Kamyon kasasından sokak ortasında yapılan patates dağıtımında izdiham görüntüleri geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da yaşanmıştı.

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