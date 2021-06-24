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‘Tamamlanmayan 26 proje yüzünden toprağımız sulanamıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekili olduğu Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan, ancak tamamlanmayan 26 projenin hizmete girmemesi yüzünden kentin sulanma imkanı olan arazisinin yüzde 71’inin sulanamadığını belirtti.

Ahmet KAYA
Güncellenme: 09:14, 24/06/2021
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‘Tamamlanmayan 26 proje yüzünden toprağımız sulanamıyor’

Kahramanmaraş'ın yapılan etütlerle sulamaya elverişli arazi miktarının 857 bin 374 hektar, ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının ise 453 bin 440 hektar civarında olduğunun belirlendiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç;

“Ancak, bugüne kadar yapılan sulama tesisleri ile 98 bin 749 hektar sulanabilmekte,  7 bin 386 hektar arazi ise yeraltı suyu kullanılarak sulanabilmektedir.  Bu durumda toplam sulanan arazi miktarının 106 bin 127 hektar olduğu görülmektedir. Bu miktar Kahramanmaraş'ın sulanabilir arazisinin yüzde 29 kısmına tekamül etmekte olup yüzde 71 oranında arazimiz sulanamamaktadır. Açıldığı söylenen barajların bazılarının sulama kanalları tamamlanmadığı için çiftçiye ulaşmıyor. Bazılarının ana projesinde eksikler bulunuyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

ERDOĞAN GÖSTERMELİK AÇILIŞ YAPIYOR

Kahramanmaraş'ta açılışı yapılan birçok tesisi sıralayan Öztunç tepkisini şöyle sürdürdü: “AKP hayali açılışlar yapmakta pek usta. Kahramanmaraş'a her geldiğinde, yada düzenlenen törenlere uzaktan katıldığında onlarca projeyi hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, ya aldatılıyor, ya da kendisi milleti aldatıyor. Çünkü, ‘Açtık' dedikleri projeler hala açılmadı. Kimi proje aşamasında, kimi başlamış yarım bırakılmış, kimi de hiç konuşulmamış.

Sadece Kahramanmaraş değil, tüm Türkiye'de durum böyle. Pandemi döneminde tarımsal üretimin önemi kendisini bir defa daha ortaya çıkardı. Hal böyleyken, sadece Kahramanmaraş'ın imkan varken verimli arazisinin yüzde 71'inin sulanamamasının hesabının verilmesini bekliyoruz. 2012 ile 2017 arasında ihalesi yapılan sulama tesisleri neden bitirilmiyor? Etüt ve  projesi tamamlanmış tesisler neden ihale edilmiyor. Bu soruların cevabını bekliyoruz.”

İŞTE ÖZÇTUNÇ'UN TAMAMLANMADIĞINI BELİRTTİĞİ PROJE LİSTESİ:

Sıra    İli                                        Sulama Tesisi                                         İnşaata Başlan. Yıl

1          Kahramanmaraş     Adatepe Barajı Sulaması 3. Kısım                           2017

2          Kahramanmaraş     Andırın Geben Barajı Sulaması                               2018

3          Kahramanmaraş     Çağlayancerit Düzbağ Barajı Sulaması                    2012

4          Kahramanmaraş     Çağlayancerit Zeynepuşağı Barajı Sula                   2013

5          Kahramanmaraş     Çağlayancerit Zorkun Barajı Sulaması                    2013

6          Kahramanmaraş     Andırın Hapisağzı Barajı Sulaması                          2013

7          Kahramanmaraş     Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım                  2013

8          Kahramanmaraş     Göksun YeniyapanGöleti Sulaması                         2018

9          Kahramanmaraş     Pazarcık Armutlu Barajı Sulaması                          2018

10       Kahramanmaraş     Elbistan SarsapGöleti sulaması                               2014

11       Kahramanmaraş     Nurhak Kullar Barajı Sulaması                                2014

12       Kahramanmaraş     Göksun Büyükkızılcık Barajı Sulaması                   2015

13       Kahramanmaraş     OnikişubatKumarlı Barajı Sulaması                       2015

14       Kahramanmaraş     Andırın Çığşar Barajı Sulaması                               2015

15       Kahramanmaraş     Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım                         2015

16       Kahramanmaraş     Pazarcık Büyüknacar Barajı Sulaması                  2015

17       Kahramanmaraş     Nurhak Barajı Sulaması                                          2016

18       Kahramanmaraş     Dulkadiroğlu Çokyaşar Barajı Sulaması              2016

19       Kahramanmaraş     Kılavuzlu Sulaması 2. Kısım                                   2017

20       Kahramanmaraş     Türkoğlu İmalı Barajı Sulaması                            2016

21       Kahramanmaraş     Adatepe Barajı Sulaması 2. Kısım                        2016

22       Kahramanmaraş     Andırın Geben Kaleboynu Barajı Sulaması        2017

23       Kahramanmaraş     Dulkadiroğlu BaşdervişGöleti Sulaması             2017

24       Kahramanmaraş     Dulkadiroğlu Ağabeyli Barajı Sulaması              2017

25       Kahramanmaraş     Göksun Bozhüyük Barajı Sulaması                    2017

26       Kahramanmaraş     Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım                  2017

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AKP CHP Ekonomi Kahramanmaraş Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:11,