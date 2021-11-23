Tanju Özcan: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız olduysa Şam’da su daha ucuz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Belediye binasında basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılara yönelik yeni zamlı su tarifesini ve nikah ücretini savundu. Başkan Özcan, “İki yabancı uyruklu kişi Bolu'da evlenirse nikah ücreti 100 bin TL olacak. Bunun kararını aldık” derken su tarifelsi hakkında da bilgi verdi.Belediye binasında basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılara yönelik yeni zamlı su tarifesini ve nikah ücretini savundu. Başkan Özcan, “İki yabancı uyruklu kişi Bolu'da evlenirse nikah ücreti 100 bin TL olacak. Bunun kararını aldık” derken su tarifelsi hakkında da bilgi verdi.

“DOLAR ÜZERİNDEN TAHSİL EDECEĞİZ”

Suda tek tarife olmadığını kaydeden Özcan, meskenlerde ve küçük işyerlerinde indirim yapıldığını belirterek, “Önemli olan gariban vatandaşın suyu ucuz kullanması. Yoksa çok büyük paralar kazanan sanayi kuruluşları elbette ödemelerini yapacaklar. 4658 sayılı yasa kapsamında Bolu'da oturma izni almış olan geçici sığınmacılarla ilgili bir tarife oluşturduk. Yabancı uyruklu kişilerin resmi para birimi TL değil. Bizde bunu Amerikan Doları olarak belirledik. Biz burada Amerikan Doları üzerinden tahsilat yapacağız demedik. Dijital sayaç kullanıyorsa saati aldığı gün Merkez Bankasının efektif satış rakamı neyse o fiyattan TL'ye güncellenecek. Mekanik ise saatin okunduğu tarihte Merkez Bankası tarifesi ne ise ona göre alınacak. Biz daha önce suya 10 kat zam yapacağız demiştik o zaman dolar 6 TL idi. Dolar, sayın Bahçeli konuşurken 12 TL'ye çıktı. Bu benim sorunum değil” dedi.

“ANAYASA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINI BAĞLAR”

Kendisi hakkında ayrımcılık yaptığını söyleyenlere de cevap veren Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar. Anayasanın eşitlik ilkesi maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki eşitliktir. Yabancılar ile Türk vatandaşları eşit olacak diye bir şey yok. Oturma izni almış olanlar bu zamdan etkilenecek. Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altında tuttuğu bir grup var, onlar bunun dışında. Ayrıca Cenevre Sözleşmesi hükümleri gereğince Türkiye'de mülteci ya da göçmen statüsü kazananlardan bundan etkilenmeyecek” diye konuştu.

“IRKÇI VE FAŞİST DEĞİLİM”

Türk milletinin menfaatlerini koruduğunu dile getiren Tanju Özcan, “Biz ırkçılık yapmıyoruz. Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz. Şam belediyesi nikahta kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu'da evlenmek zorunda değiller. Ben iki sığınmacının Bolu'ya gelip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız Bolu'yu beğenmiyorlarsa buyursunlar ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler” ifadelerini kullandı.

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