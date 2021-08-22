Tanju Özcan: Sığınmacılara vatandaşlık verilmeyeceği derhal açıklanmalıdır

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez yaptığı çağrıda, "İktidar ve muhalefet yetkilileri, sığınmacılara asla vatandaşlık verilmeyeceğini derhal açıklamalıdır” dedi.

Sozcu.com.tr

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Kentte bulunan yabancı uyrukluların su ve katı atık bedellerine 10 kata kadar zam yapılacağını açıklayan ve uzun süre bu açıklamasıyla gündemde kalan Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez sığınmacılar için hem iktidar hem muhalefete yaptığı ‘vatandaşlık' çağrısıyla gündeme geldi.

“DERHAL AÇIKLANMALI”

Sosyal medya paylaşımında bulunan Özcan, “Geldiğimiz noktada; sığınmaların çoğu, ülkemizde kendi ülkelerindeki savaş tehdidinden dolayı kalmıyor. TC vatandaşlığı bekliyor. İktidar ve muhalefet yetkilileri, sığınmacılara asla vatandaşlık verilmeyeceğini derhal açıklamalıdır” dedi.

“TALİBAN İLE GÖRÜŞMENİN PKK İLE MASAYA OTURMAKTAN FARKI YOKTUR”

Özcan, Afganistan’daki Türk askerinin durumuyla ilgili de bir çağrıda bulunarak, “Afganistan ile ilgili tezkere TBMM'de uzatılmamalıdır. Türk askeri derhal Türkiye'ye dönmelidir. Bizim askerimiz uyuşturucu baronlarının bekçisi olamaz. Taliban ile görüşmeyi düşünmek “gaflet”tir. PKK ile aynı masaya oturmaktan farkı yoktur” ifadelerini kullandı.