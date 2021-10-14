Tantan: Siyasi cinayetler söylemi, iktidarın taktiğidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı, “Siyasi cinayetler olabileceği”ne ilişkin açıklamasının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da; benzer duyumların kendilerine de ulaştığını söylemişti. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, muhalefet milletvekillerinin halkla iç içe olmaması, suikasta uğramaktan korkmaları için, bu iddiaların iktidar kaynaklı olarak yayıldığını öne sürdü.

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Tantan, “Siyasi cinayetler” söylemi konusunda görüşlerini şöyle açıkladı: “Hangi makamda olursa olsun, o kişinin makamını kaybetmemek, iktidarda olan siyasilerin de iktidarını kaybetmemek için makama, iktidara talip olanları tasfiye etmek adına çalışma yapıldığı algısı yaratılır. Korku, panik ortamının yaratılmasıyla kendilerinin halk tarafından kabullenmesi sağlanır ve o iktidara gelmelerini engelleyebilirler. Yani söylentiler bilinçli olarak çıkarılır ve bunlar siyasi parti yetkililerine el altından duyurulur. Planlı, programlı olarak yapılır. Burada yerli ve yabancı işbirliği içinde olan aktörlerin de payı olabilir.”

BÜYÜK DİKKAT GEREKİYOR

Muhalefet milletvekillerinin ve diğer siyasetçilerin çekinmeden, korkmadan halkla iç içe olmaları gerektiğini belirten Tantan, “Ayrıca kamu görevlilerine de moral versinler. Devlet içinde görev yapan dürüst çok sayıda kamu görevlisi var. Muhalefet, Devlet kurumlarına sahip çıkarsa, oradaki vatanperver insanlar da kanunsuz emirleri artık dinlemeyecek ve yasadışı istekleri yerine getirmeyecektir” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefet partilerine, “İktidara talip olmamaları” yönündeki çağrısını, Tantan şöyle yorumladı: “AKP içinde de iktidar savaşı var. Muhalefete, ‘İktidara talip olmayın' derken parti içinde de, ‘Benden kopmayın” mesajı veriyor. Aynı şekilde iş dünyasına da, kendisinin elinden iktidarı kimse alamayacağını, bu nedenle yanından ayrılmamalarını istiyor.”