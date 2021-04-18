Tapulu arazilerine iş makineleri giren köylüler isyan etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Dalda köyünde tapulu tarım arazilerine çevre yolu yapımı için iş makineleri giren köylüler isyan etti. Dün sabah tarlalarına iş makineleri girmesini protesto eden köylülerin karşısına jandarma ve çevik kuvvet ekipleri geldi. Çok sayıda emniyet gücü eşliğinde iş makineleri çalıştı.

BAŞKA ARAZİ TEKLİF ETTİLER

60 haneli köyde çevreyolu projesinin birçok köylünün arazisini etkilediği öğrenildi. SÖZCÜ’ye ulaşan köy halkı, yetkililerin kendileriyle müzakere ettiğini, başka bir yerden arazi verileceği sözünü verdiklerini ancak birçok köylünün bunu kabul etmemesine rağmen tapularda değişikliğe gidildiğini söyledi. Yetkililerin kendilerine ekim yapılmayan araziler teklif ettiğini belirten köylüler, bunu kabul etmediklerini ifade etti.

TAPULARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Mahkeme başvurularından da olumlu sonuç çıkmadığını belirten köylüler, yargı sürecinin devam ettiği bilgisini verdi. Birçok köylünün tapusunda kayıtlı arazi yüzölçümlerinin eksik yazıldığı belirtildi.

Bir köy sakini, 3 hektar 4 dönümlük arazisinin yeni tapuda 3,05 hektara düşürüldüğünü paylaştı. Bir başka köy sakini ise 1 hektar 7 dönümlük arazisinden yaklaşık 1 dönüm düşürüldüğünü söyledi.

Köylüler, “Dedelerimizden kalan arazilerde ekim yapıyoruz. Tarım arazilerimize yol yapılmasını kabul etmiyoruz” diyerek yetkililerden çözüm istedi.