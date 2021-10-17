Tarifeli yolcu uçağında Kılıçdaroğlu şaşkınlığı

Bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anadolu Buluşması – Yerel Medya Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde tarifeli yolcu uçağına binerek dönüşünü gerçekleştirdi.

CHP lideri ile uçakta karşılaşan bazı vatandaşların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

“KORKMADAN, KORUMA ORDUSU OLMADAN, HALKIN İÇİNDE…”

Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da eşlik etti. CHP liderinin uçaktaki görüntüsünü paylaşan Öztunç, “Muğla dönüşü genel başkanımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber…” notunu düştü.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da görüntüleri paylaşarak, “Halk için halkla beraber” ifadelerine yer verdi.