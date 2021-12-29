Tarım arazilerine zarar veren tesis kaçak çıktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde enerji santrallerine kömür tozu ve tavuk gübresini birleştirerek yakıt üretimi yaptığı iddia edilen tesis, üreticilerin şikayeti üzerine yapılan inceleme sonrasında kaçak olduğu tespit edilip mühürlendi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, çevreye zarar veren tesisin kaçak olduğunu belirterek, Toprak Koruma Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacağını dile getirdi.

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Manisa Şehzadeler ilçesinde verimli tarım arazilerinin bulunduğu Gediz Ovası'nın içinde yıllardır işletilen tesis üreticilerin şikayeti üzerine kaçak olduğu ortaya çıktı.

“BESİ ÇİFTLİĞİ YAPACAM” DEDİ KAÇAK YAKIT ÜRETİMİNE BAŞLADI

İddialara göre 8 yıl önce Hacı Özdilek isimli kişi Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa mahallesindeki Alibey mevkiinde Doğan Kavurmacı'ya ait yaklaşık 30 dönümlük araziyi ‘Besicilik Yapacağı' gerekçesiyle kiraladı.

Bir süre besicilikle uğraşan Hacı Özdilek, daha sonra kiraladığı tarım arazisi üzerine kamyonlarla kömür tozu ve tavuk gübresi getirmeye başladı. Son 6 yıldır bölgeden ağır kokular ve artan kömür tozları sebebiyle bağlarının zarar gördüğünü ifade eden çiftçiler, bölgede enerji santrallerine kaçak yakıt üretildiğini öğrenince durumu CİMER'e bildirdi.

“BAĞLARIMIZ VE AĞAÇLARIMIZ KURUMAYA BAŞLADI”

Tesisin yakınlarından bağı bulunan üzüm üreticisi Süleyman Kayalı, kiralanan arazi üzerinde hayvancılık yapılacağını zannettiklerini, ancak tesisin çevreye zarar vermeye başladığı görünce durumu yetkili makamlara bildirdiklerini ifade etti.

Üzüm üreticisi Süleyman Kayalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“8 yıl önce burayı ‘Besicilik yapacağım' diyerek mülk sahibinden kiraladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca besicilik yaptı. O zamanlar bir sıkıntımız yoktu. Ancak kiraladıktan 2 yıl sonra bölgeye kamyonlarla kömür tozu ve tavuk gübresi gelmeye başladı.

Ayrıca sanayi atıkları da geliyordu. Daha sonra kömür tozları dağ gibi yükselmeye, çevreye pis kokular yayılmaya başladı. Özellikle kül tozları bağlarımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Yaptığımız araştırmadan sonra burada kömür tozları ve tavuk gübresi karıştırılarak kimyasal bir yakıt üretildiğini ve bunun enerji santrallerine satıldığını öğrendik.

Bu durumu öğrenir öğrenmez hemen CİMER başta olmak üzere ilgili belediyeye ve müdürlüklere şikayette bulunduk. Bölgemizde çevrenin katledilmesine asla müsaade edemezdik.”

Aynı bölgede bağcılık yapan Hayri Savaş ise tarım arazilerini zarar görmesine sebep olan tesisin kurulmasına kimlerin müsaade ettiğinin bulunması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

“Besi çiftliği adı altında Gediz'in verimli arazilerin yer aldığı bu bölgede böylesine kimyasal gazlar salgılayarak bağlarımız ve meyve ağaçlarımıza zarar veren böylesi tesise kim izin verdi ve göz yumuyor onu anlamak istiyoruz. Yıllardır tarım arazileri burada kirletiliyor. Buna nasıl göz yumuyorlar.”

ŞİKAYETLER ÜZERİNE BAŞLATILAN İNCELEMEDE TESİS KAÇAK ÇIKTI

Tesisin bulunduğu bölgedeki üreticilerin şikayetleri üzerine Manisa Valiliği harekete geçerek inceleme başlattı. Manisa Valiliği'nin izniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yaptığı incelemede tesisin kaçak olduğu ortaya çıktı. Bölgede incelemede bulunan il müdürlüğü yetkilileri, kaçak olan tesisi mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk yaptığı açıklamada, tesisin Toprak Kanunu'na göre kaçak olduğunu ve tarım üzerine yapılacak her türlü yapılaşma veya tesisin kanuna göre izinli olması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Toprak Koruma Kanunu'na göre izin alınmadan orada bir yapılaşma ve işletme yapılmış. Bizde şikayetler üzerine incelemelerde bulunduk. İzinsiz olarak yapılan bu yer için gerekli tutanakları tuttuk ve mühürledik.

Kanuna göre metrekare başına para cezası kesilecek ve ne kadar metrekare tarım alanı bozduysa eski haline geri getirecek. Şimdi bunun hesaplaması yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ise şimdi çevre mevzuatı kapsamında bir çalışma yapacak ve gerekli cezai işlemleri uygulayacak.

Biz kendi mevzuatlarımıza göre gerekli cezai işlemleri uygulayacağız. Burası için ne besicilik anlamında, ne de başka bir konu hakkında alınmış hiçbir izin yok. Burası izin alınmadan yapılan bir yer”

İl Müdürü Öztürk açıklamasında son olarak, kendilerinin araziyi kiralayan mülk sahibine cezai işlem uygulayacaklarını, araziyi kiralayan şahıs ile ilgili hukuki sürecin ilgili diğer kurumlar tarafından yürütüleceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Yaptığımız tespitlerde, tavuk pislikleri ile kömür tozları tespit edildi. Edindiğimiz bilgilere göre bu yerde enerji santrallerine yakıt tarzında bir üretim yapılıyormuş. Ancak bu konu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nü ilgilendiren bir konu. Bizim baktığımız taraf Toprak Kanunu'na göre izin alınmadan tarım arazi üzerinde bir faaliyette bulunması.”