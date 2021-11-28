Tarım Kredi Kooperatiflerinde kota çare olmadı, yağ rafları boş kaldı

Kasım ayı başında Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında un, yağ ve şeker satışına kota getirilmişti. Un, yağ ve şekerde getirilen sınırlı satış da çare olmadı. Bazı mağazalarda 5 litrelik ayçiçek yağı kalmadı, raflar boş kaldı.

Kemal ATLAN

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Erdoğan’ın ekim ayında sadece atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını ‘gayet uygun’ bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının bazılarında 5 litrelik ayçiçek yağı kalmadı. Son günlerde un, yağ ve şeker satışlarına kota getirerek gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında kota getirilmesi de ayçiçek yağının raflarda kalmamasına engel olamadı.

KASIM AYI BAŞINDA KOTA GETİRİLMİŞTİ

Türkiye genelinde 500’ün üzerinde mağazası ile vatandaşlara hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, Kasım ayı başında başlanan uygulama ile un, yağ ve şeker satışına kısıtlama getirilmişti. Kooperatiflerden alışveriş yapan vatandaşlar un, şeker ve yağdan en fazla birer tane alabilmesine izin veriliyordu.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 81 lira 95 kuruşa satışa sunulan 5 litrelik Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek yağı, 11 lira 25 kuruşa satılan 2 kilogramlık Tarım Kredi Kooperatifi toz şekeri ve 10 lira 50 kuruşa satışa sunulan 2 kilogramlık yine kooperatif unundan bir adetten fazla alınmasının yasak olduğu raflara asılan şu duyuru ile ilan edilmişti:

‘Satışlarımız 1 adetle sınırlıdır. Ürünlerimizden ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alıverişler dileriz’

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI BİTTİ RAFLAR BOŞALDI

Stokçuluğun önüne geçmek amacıyla yapıldığı belirtilen uygulamaya rağmen Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 5 litrelik Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek yağı kalmadı. Ayçiçek yağının mağazalarda kalmaması nedeniyle mağaza çalışanları tarafından yağ satışı yapılan reyonlardaki boşluk dikkat çekmemesi amacıyla raflara zeytin yağı dizildi. Ancak buna rağmen raflardaki ayçiçek yağının boşlukları kamufle edilemedi. Tarım Kredi Kooperatifi’nden ayçiçek yağı almaya gelen vatandaşlar ise 5 litrelik ayçiçek yağı yerine litresi 20 lira 95 kuruşa satılan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait ayçiçek yağlarından yine kota sınırlaması nedeniyle 1 adet almak zorunda kaldılar.

SALI GÜNÜ BEKLENİYOR

Tarım Kredi Kooperatifi çalışanları ise yaklaşık bir haftadır 5 litrelik ayçiçek yağının olmadığını belirterek Salı günü mağazalara ayçiçek yağının gelme ihtimalinin olduğunu söyledi.

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