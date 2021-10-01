Tarla kenarında uyuyan çocuk feci şekilde can verdi

Çorum’da tarla kenarında uyuyakalan tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocuğu soğan yüklü kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa’dan Çorum’a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı. H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.'nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra kaçtı. (İHA)

