Tarsus Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara 6 öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarsus Üniversitesi belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi ile Ek 38. maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine / adreslerine yapılacaktır. İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda 03.01.2022 tarihi mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

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