Tartışma yaratan ilaç hâlâ Covid-19 Rehberi’nde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 8 Mayıs 2021’de kullanımdan kaldırılan hidroksiklorokin isimli ilacın Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinde hâlâ bulunduğunu belirterek “Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor. Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor. Bu zihniyet sağlığı yönetemiyor, pandemiyi yönetemiyor” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 tedavi rehberi, ilaçların yan etkileri ve ilaç temini üzerine verdiği soru önergesine verdiği yanıtı paylaştı, tepki gösterdi.

“'GEREKLİ' GÖRDÜKÇE DEĞİŞMİŞ”

İlgezdi, Covid-19 tedavi protokolü değişiklikleri ile ilgili soru önergesine, “Gerekli görüldükçe güncellenmektedir” şeklinde verilen yanıtın, kamuoyunu “belirsizliğe terk ettiğini” savunarak, “Covid tedavi protokolünün bugüne kadar ısrarla kaç kere değiştirildiğini sormamama rağmen yanıt alamadım. Bilgi gizleyerek salgınla mücadele edilmez. Pandemi dönemi şeffaf verilerle, bilimsel bir süreçle yönetilmeli” görüşünü dile getirdi.

“'YETERİ KADAR' İÇİN DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMELİ!”

Soru önergesindeki kaç kutu ilaç satın alındığı sorusuna da yanıt verilmediğini, “Elimizde yeteri kadar ilaç var” dendiğini ifade eden İlgezdi, “1 Temmuz'dan bugüne vefat eden yurttaşlarımızın sayısı yüzde 483 arttı. Her gün 200'ün üzerinde yurttaşımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla Bakanlığın sorularımıza cevap vermek için belirlediği ‘yeteri kadar' kriteri için daha kaç kişinin Covid'den ölmesi gerekiyor?” diye sordu.

“BU ZİHNİYET PANDEMİYİ YÖNETEMİYOR”

İlgezdi, Bakanlığın sürekli güncellendiğini açıkladığı rehberde 4 ay önce kullanımdan kalkan ilacın olduğunu kaydederek, “Bakanlık soru önergesi yanıtında ‘Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve sürekli güncellenen Covid-19 Rehberinde, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://covid19.saglik.gov.tr web adresindeki Tedavi Rehberinden ulaşabilirsiniz' derken 8 Mayıs'ta kullanımı yasaklanan hidroksiklorokin halen yer almakta. Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor. Bu zihniyet sağlığı yönetemiyor, pandemiyi yönetemiyor” dedi.