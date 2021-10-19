Tartışmalı gökdelen projesi onaylandı

Zorlu Holding tarafından İzmir'in merkezinde yapılmak istenen ve tepkiler üzerine geri çekilen gökdelen projesi yeniden gündeme geldi. Belediyeler, yüksekliği 146 metreden önce 132 metreye, ardından da 84 metreye düşürerek projeye onay verdi. Kararlar askıya çıkarılırken, tepki gösteren Şehir Plancıları Odası, İzmir kamuoyuna itiraz çağrısında bulundu.

Gökmen ULU

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Zorlu Holding Konak İlçesi'nin Pasaport mevkiinde yapılmak istenen gökdelen tartışması yeniden alevlendi. 146 metre yüksekliğinde olacağı belirtilen devasa yapı için 2019 yılının Aralık ayında ilk kazma vurulduğunda kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine proje faaliyeti durdurulmuştu. Konak Belediyesi tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında plan tadilatı ve ruhsat değişikliği yapılarak, projeye onay çıktığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Konak Belediyesi'nin 132 metreye düşürdüğü yüksekliği 84 metreye indirerek onay verdiği açıklandı.

GÖKDELENE ONAY KARARI ASKIYA ÇIKTI

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, söz konusu projeye onay verilmesine tepki gösterdi. Konak Belediyesi'nin kabul ettiği 1/1000'lik uygulama imar planı değişikliğinin askıya çıkarıldığını duyuran oda yönetimi, 26 Ekim 2021 tarihine kadar itiraz hakkı bulunduğunu bildirdi. Topluma itiraz çağrısında bulunan oda yönetimi, vatandaşlara yol göstermek için spo.org.tr adlı resmi internet sitesinde örnek bir dilekçe yayımladı. Bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini de belirten oda yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

GERİ ÇEKİLEN PROJENİN ONAYLANMASINA İTİRAZ

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin kamuoyu açıklamasında, söz konusu projenin ve verilen onayların şehircilik bilimine ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Zorlu Konak Projesi dahil olmak üzere çok sayıda alana ilişkin 7221 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi'ne eklenen hüküm doğrultusunda çevre plan kararları ile uyumsuz olacak şekilde yükseklikler belirlenmiştir” denildi. Açıklamada, “İzmir halkının tepkisi ile geri çekilen projenin yeniden gündeme gelmesi açıkça meslek odaları ve İzmir'de yaşayan yurttaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir. Çevre plan kararları ile uyumsuz ve yaratacağı ek yük nedeni ile oluşacak kamu zararını engellemek amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin görüş ve itirazlarınızı 26 Ekim 2021 tarihine kadar Konak Belediye Başkanlığı'na iletebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding, Sema Pekdaş'ın başkanlık yaptığı 2018 yılında Konak Belediyesi'nden aldığı yapı ruhsatına dayanarak 2019 yılının Aralık ayında inşaat faaliyetine başlamıştı. Kamuoyunda tepki oluşmuştu. 31 Mart 2019 tarihinde göreve gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunmuştu. Soyer, “Bizim bu saatten sonra müdahil olup değiştirebileceğimiz herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla bizim susmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Neye karşı çıkılacak, niye karşı çıkılacak bilmiyorum. İzmir'le ilgili bir algı var. ‘İzmir'de yatırım yapılmaz, mutlaka istemezükçü birileri çıkar, işte buna engel olur, yaptırmazlar, burnundan gelir' algısı var. Doğrudur, yanlıştır, tartışmıyorum ama böyle bir algı olduğunu da kimse inkar edemez. Dolayısıyla bu algıyı da yıkmak gerekiyor. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yatırımcıyı küstürmemek lazım” açıklamasını yapmıştı.

“İZMİR'İN KALBİNE HANÇER SAPLANACAK” DEMİŞTİ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası'nın 2008 yılından bu yana söz konusu plana devamlı itirazı olduğunu ve mahkemenin her seferinde 1/5000'lik planı iptal ettiğini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan tadilatına da itiraz edilmiş ve mahkemeye taşınmış. Fakat mahkeme kararı beklenmeden ruhsat verilmiş. Yanlış yapılmış. İzmir'in kalbine hançer saplanacak. Geçmişte yapılan bu hata ile ilgili bizim bir sorumluluğumuz yok. Ama Konak Belediyesi'nin geçmişte aldığı bu kararın gözden geçirilmesi ve ruhsat iptali için hukuki açıdan neler yapabileceğimize ilişkin çalışmalarımıza başladık” demişti.