Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Eskişehir'de Sibel Yıldız (24), tartıştığı kocası Tahir Yıldızı (35), ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Sibel Yıldız tutuklandı.

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Olay, gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir ve Sibel Yıldız çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Sibel Yıldız, kocası Tahir Yıldızı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tahir Yıldız, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Sibel Yıldızı yakalayıp gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Yıldız, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA