Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tavuk çiftliğinden kumarbazlar çıktı: 237 bin lira ceza

Eskişehir'de tavuk çiftliğinde kumar oynarken yakalanan 28 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 237 bin 412 lira ceza kesildi.

Güncellenme: 16:24, 19/04/2021
HaberlerGündem

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesinde C.M.ye ait tavuk çiftliğinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çiftliğe baskın yapan ekipler, demir kapılarla kapatılan özel bir bölmede 28 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan bu kişilere kumar oynamaktan 37 bin 408 lira, kapalı alanda sigara içmekten 5 bin 470 lira, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek suçundan 194 bin 264 lira olmak üzere toplam 237 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

“PİKNİK YAPIYORDUK” 

Tavuk çiftliği bahçesinde piknik yapmak için toplandıklarını belirten 9 kişiye ise sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 62 bin 442 lira idari para cezası kesildi.



“MÜHÜRLENDİ”

Kumar oynatılan tavuk çiftliği zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Çiftliğin işletmecileri C.M. ve Ş.T. hakkında da kumar oynatmak için yer ve imkân sağlamak, kumar oynatmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı.
(DHA)

İlginizi Çekebilirİzmir'de kumar operasyonunda 208 kişiye 480 bin TL cezaİzmir'de kumar operasyonunda 208 kişiye 480 bin TL cezaİlginizi ÇekebilirTürkiye genelinde kumar operasyonuTürkiye genelinde kumar operasyonuİlginizi ÇekebilirFaik Öztrak: 128 milyar dolar kumar masasında kaybedildiFaik Öztrak: 128 milyar dolar kumar masasında kaybedildi
AKP CHP Dolar Eskişehir Faik Öztrak izmir para sigara Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:03,