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Tazminat davasında 10 bin lira verdi 117 bin lira aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2012 yılında TBMM’de yaptığı açıklamada Deniz Feneri yolsuzluğu konusunda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan da tazminat davası açtı ve 10 bin lira kazandı. Kılıçdaroğlu, mahkemenin hükmettiği tazminatı ödedi. Ancak eleştiri sınırlarında kaldığını belirttiği dava için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Davayı ele alan AİHM, tazminat kararını ‘İfade özgürlüğüne’ aykırı buldu.

Başak KAYA
Güncellenme: 23:09, 21/04/2021
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Tazminat davasında 10 bin lira verdi 117 bin lira aldı

Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan maddesine atıfta bulunuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını parlamentoda yaptığı ve ifade özgürlüğünün de halk tarafından seçilmiş bir milletvekili için önemli olduğu vurguladı.

13 BİN EURO TAZMİNAT

Kemal Kılıçdaroğlu'nu haklı bulan AİHM, Türkiye'nin tazminat ödemesine hükmetti. Türkiye, Kılıçdaroğlu'na 6 bin 385 Euro maddi, 5 bin Euro da manevi olmak üzere toplam 11 bin 385 Euro ödeyecek. CHP liderinin yaptığı 1662 Euro'luk mahkeme masrafı da karşılanacak. Kılıçdaroğlu, toplam 13 bin 47 Euro tazminat alacak. AİHM kararı uyarınca; 9 yıl önce Erdoğan'a 10 bin lira ödeyen Kılıçdaroğlu, bugünkü kur karşılığı yaklaşık 117 bin lira alacak.

Yayınlanma Tarihi:05:00,