TBMM Başkanı Şentop’tan ‘erken seçim’ açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine Şentop, “Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir TBMM Başkanı Şentop, PAB 143'üncü Genel Kurulu'na katıldı