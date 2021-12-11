Haberler - Gündem

TBMM Başkanı Şentop’tan ‘erken seçim’ açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TBMM Başkanı Şentop’tan ‘erken seçim’ açıklaması

Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine Şentop, “Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum” dedi. (DHA)

TBMM Başkanı Şentop, PAB 143'üncü Genel Kurulu'na katıldı İlginizi Çekebilir TBMM Başkanı Şentop, PAB 143'üncü Genel Kurulu'na katıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster