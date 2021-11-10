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TBMM Başkanı Şentop’tan ‘Lütfü Türkkan’ açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberlerindeki heyeti kabulünde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop’tan ‘Lütfü Türkkan’ açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gerçekleşen kabulde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, “Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok. Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

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