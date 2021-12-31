TBMM Başkanı Şentop’tan Turkovac mesajı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, pandemide ihtiyacından fazla aşı biriktiren ülkeler olduğunu belirterek "Öbür tarafta Afrika geneline baktığımızda aşılama oranı yüzde 6 civarında. İnşallah Turkovac'la ilgili olarak bütün dünya ile paylaşacak şekilde, elimizdeki imkanlar dahilinde sunacağız" dedi.

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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni yıl öncesi, Okmeydanı’ndaki Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti. Darülaceze Camii’nde cuma namazını kılan Şentop, daha sonra rehabilitasyon merkezini gezdi. Buradaki atölyede çeşitli el emeği ürünlerini sergileyenlerle sohbet edip, onlara karanfil veren TBMM Başkanı Şentop, yaptığı resim çalışmalarına hayran kaldığı 70 yaşındaki Ömer Özyiğit’in bir çalışmasını satın aldı. Çocuk yuvasını da ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Şentop, toplantı salonunda Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Şentop, Darülaceze’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek büyüklere hizmet etmek ve ilgi alaka göstermenin bir vazife olduğunu söyledi. İki yıldır süren salgın nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Şentop, insanlığın, başta sağlıkla ilgili sorunlar olmakla beraber, ekonomik anlamda bir çok bakımdan birçok sorunla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“ABD, FRANSA’NIN SAĞLIK MALZEMELERİNİ GASBETTİ”

Şentop, şunları söyledi:

* Sürecin başladığı zamanlarda Fransa’nın Uzak Asya’da parasını ödeyerek uçağa yüklediği sağlık malzemelerine Amerika Birleşik Devletleri el koydu. Fransa’ya gidecek olan uçağı çevirdi, Amerika Birleşik Devletleri’ne götürdü. Yani parasını verdiği mallarını Fransa’nın gasbetti. Çünkü hazırlıksız yakalanmıştı bütün ülkeler. Bu tür ufak tefek olarak görülen üretimler küçük ülkelere doğru yönlendirilmişti.

* İşte maskeyle uğraşan bir firma, geliri düşük, kapasitesi düşük bir firma çok getirisi yok. Onunla uğraşmıyor büyük batılı ülkelerin firmaları. Onları Uzak Asya’da küçük ülkelere, küçük imalathanelere göndermişler.

* Ama öyle bir dönem geldi ki; buna ihtiyacı var herkesin, maske üretemiyorlar ihtiyacı karşılayacak derecede. O zaman almak icap ettiğinde Fransa’nın parasını ödeyip aldığı malzemeye el koydu, gasbetti Amerika Birleşik Devletleri. Aldı bunları götürdü. Bütün ülkelerin kendisine baktığı dönemde Türkiye ne yaptı? Türkiye 156 ülkeye sağlık yardımı gönderdi. Bunların bir kısmı talep edenler, bir kısmı talep bile etmeyenler… İhtiyacı olduğu düşüncesiyle gönderdiği yerler. Ben meclis başkanı olarak birçok meclis başkanıyla görüşüyorum.

* Hangi ülkenin meclis başkanıyla telefonla görüşsem ‘Türkiye’ye teşekkür ediyoruz’ ilk sözleri bu oluyor. ‘Öyle bir dönemde Türkiye bizi unutmadı’ diyorlar. Gönderdiğimiz malzemeler, o ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak, görecek büyüklükte malzemeler değil, böyle olmasını da kimse beklemiyor. Önemli olan bütün insanlığın maruz kaldığı bir salgınla karşı karşıyayız. Herkes kendi derdine düşmüş ülkeler olarak ama Türkiye ‘Bu hepimizin ortak sorunu, hepimiz aynı dertten mustaribiz diyor, biz sizi unutmadık.’ diyor. Bu bizim milletimizin karakteri.

“TURKOVAC’I BÜTÜN DÜNYAYLA PAYLAŞACAK ŞEKİLDE SUNACAĞIZ”

Salgın sürecinde ziyaret ettiği bazı ülkelerde yöneticilerinin, ‘Türkiye dışında kimse dönüp bize bakmıyor’ dediğini ifade eden Şentop, şunları söyledi:

* Aşı ile ilgili olarak da benzer bir şey yaşanıyor. İhtiyacından çok daha fazla aşı biriktiren, toplayan, stoklayan ülkeler var. Ama öbür tarafta Afrika geneline baktığımızda aşılama oranı yüzde 6 civarında. Bu salgın süreci öyle bir süreç ki insanlık ailesi olarak birbirimize bağlı olduğumuzu, birbirimizin sağlığının bir başkası için de önemli olduğunu ortaya çıkarttı. Hastalıklar, virüsler de küresel ama aşı ve tedavinin de küresel olması lazım.

* Onun için başından beri Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu’nda da bunu söyledi. ‘Aşı ile ilgili ben merkezli düşünceyi bırakalım, aşının bütün dünyada yaygınlaşmasını, serbest dolaşımını mümkün hale getirelim.’ Biz kendi aşımızı yaptığımızda bunu yapacağız dedik. İnşallah Turkovacla ilgili olarak bütün dünya ile paylaşacak şekilde, elimizdeki imkanlar dahilinde sunacağız.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise “126 yıldır hizmet veren bir kurumuz. 2’nci Abdülhamit’e ve bu kurumu devam ettiren bağışçılara da dua ediyoruz. Sosyal hizmet konusunda dünyada benzeri olmayan bir ülkeyiz” diye konuştu.

Hamza Cebeci, konuşmaların ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a hediye takdim etti. DHA