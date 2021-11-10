TBMM’de AKP-HDP tartışması

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği 'İstanbul Sözleşmesi'nin gerginliği yaşandı. HDP'li milletvekilleri 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açarken, AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2022 Yılı Bütçesi’ni görüşmek üzere toplandı. Bakan Derya Yanık, yaptığı sunumda, sosyal hizmetler bağlamında kurumsal hizmetlerinin odak kuruluşunun sosyal hizmet merkezleri olduğunu belirtti.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ TARTIŞMASI

Bakan Yanık’ın sunumunun ardından HDP’li kadın milletvekilleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki göstererek “İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız” yazılı pankartlar açtı.

Bunun üzerine AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, HDP’lilere “Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun” diye seslendi. HDP’li milletvekilleri, Cora’nın bu sözlerine tepki gösterdi.

CHP adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaşmadığı iddiasında bulundu. AKP’li milletvekilleri bu iddiaya tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.