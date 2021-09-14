TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik bir haftada görevden alındı

TCDD’de bir numaralı koltuk son yılların en hızlı değişimine sahne oldu. 4 Eylül’de göreve atanan ve 6 Eylül’de göreve başlayan TCDD Genel Müdürü Murat Atik, 1 hafta sonra görevden alındı. Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş görevlendirildi.

Veli TOPRAK

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Tren kazaları ile sık sık gündeme gelen Devlet Demiryolları’nda sürpriz değişim yaşandı. Bir haftalık Genel Müdür Murat Atik görevden alındı. Yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi.

20 Eylül 2019'da Genel Müdür atanan Ali İhsan Uygun, 4 Eylül'de görevden alındı. Yerine ise kurumla 40 milyon Euro tutarında proje imzalayan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. Atik, 6 Eylül'de Uygun'dan görevi devraldı. Atik'in göreve getirilişi TCDD'de bürokrasisinde tam bir şok etkisi yarattı.

Çünkü, TCDD'de tecrübesi olmayan bir kişinin uzun ömürlü olmayacağı yorumları yapıldı. Beklentiler doğru çıktı ve Atik, 7 günlük genel müdürlükten el çektirildi. İstifası alınan Atik'in yerine ise Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş atandı. AKP döneminde böylece 7 defa genel müdür değişikliğine gidildi.

40 MİLYON EUROLUK İŞ VE ADNAN HOCA BAĞLANTISI

Atik'in başında olduğu Sun Group 1993 yılından bu yana ticari faaliyet yürütüyor. 28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket oldu.

Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu olan TCDD'nin başına getirilmesi tartışmalara neden oldu. Atik'in ayrıca Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın eski müritlerinden olduğu ortaya çıktı. 2008 yılında Oktar'a açılan davanın 40. Sırasında Atik'in adı geçiyordu.