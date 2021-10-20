TCDD hakkında skandal iddia: Devlet 1,5 milyon zarara uğratıldı

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl boyunca tüm tamir bakım işlerinin doğrudan temin yöntemi kullanılarak aynı firmaya verilerek devletin 1,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

TÜM İŞLER NEDEN AYNI FİRMAYA VERİLDİ?

Önergesinde, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nde tüm tamir bakım işlerinin 5 yıl boyunca doğrudan temin yöntemi kullanılarak aynı firmaya verildiğini kaydeden Milletvekili Köksal, şunları söyledi:

* 2007-2013 yılları arasında TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünde Yol Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Adem Sivri'nin talimatıyla tamir bakım işlerinin yapılması aşamasında ‘işin aciliyeti’ iddiası ile doğrudan temin yöntemi kullanıldığı ve tüm işlerin aynı firmaya verildiği iddia ediliyor.

* 2008-2013 yılları arasında yaklaşık 1,5 milyon TL'lik mevzuatı aykırı doğrudan temin işlemi gerçekleştirilerek şahsi menfaat sağlandığı ve kamu kurumu olan TCDD'yi zarara uğrattığı iddia edilmektedir.

* Adem Sivri isimli TCDD çalışanının bu nedenle soruşturma geçirdiği ancak soruşturmanın sonuçlandırılmadığı da iddialar arasındadır.

YASAYA AYKIRI OLARAK BU İŞLEMLER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Milletvekili Köksal önergesinde Bakan Karaismailoğlu’ndan şu soruların yanıtını istedi:

* Bu doğrultuda, halen TCDD'de Bölge Müdürü olan Adem Sivri'nin o dönemde yaklaşık 250 adet Doğrudan Temin Onay Belgesi ile tek bir firmaya yaklaşık 1,5 milyon TL'lik iş yaptırdığı doğru mudur?

* 2008-2013 yılları arasında tek bir firmaya Adem Sivri tarafından doğrudan temin yöntemi ile yaptırılan işler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine ve TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin 3/G maddesi hükümlerine uygun yapılmış mıdır?

* Yaklaşık maliyet oluşturabilmek için piyasa araştırmaları kanun ve yönetmeliğe uygun yapılmış mıdır? Doğrudan Temin Onay Belgesinin altında, o işe esas Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış Yaklaşık Maliyet Cetveli hazırlanarak onay alınmış mıdır?

* Yaklaşık Maliyet hazırlanmamışsa yasaya aykırı olarak bu işlemler nasıl gerçekleştirilmiştir? Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, yaklaşık 250 Adet Doğrudan Temin işi tek bir firmaya ve birkaç tanesi de firma sahibinin oğluna ait firmaya Adem Sivri tarafından verilmiş midir?

* İşlemleri kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen 250 adet Doğrudan Temin Onay Belgesi ile harcanan yaklaşık 1,5 milyon TL’de TCDD zararı ne kadar olmuştur? Bölge Müdürü Adem Sivri bu konularla ilgili Teftiş ve Soruşturma geçirmiş midir? Geçirdiyse soruşturmanın sonucu ne olmuştur?”