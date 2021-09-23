TCDD’den Çorlu açıklaması: 30 kişiye tazminat ödedik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 25 kişinin öldüğü Çorlu tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi.

Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

TCDD’den bugün yapılan açıklamada, “Çorlu’daki tren kazasında bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir.” denildi.

Ayrıntılar geliyor…

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