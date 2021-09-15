TEİAŞ Bölge Müdürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı kitaptan 2 bin 23 tane alıp ücretsiz dağıttı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 13.Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabından 2 bin 23 adet alarak vatandaşlara dağıttı.

Evren DEMİRDAŞ

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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 13.Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı kitaptan 2 bin 23 adet satın aldı. Saraç, aldığı kitapları bir restoranın önünde vatandaşlara dağıttı.

“KİTABI DAĞITARAK HAYIRLI BİR HİZMET EDA ETMEK İÇİN YOLLA ÇIKTIK”

Aldığı kitaplardan birini bir günde okuyup bitirdiğini kaydeden Ahmet Saraç, “Bir günde okuyup bitirdiğim bu kitabı daha iyi anlamak için birkaç kez okunması gerektiğini düşünüyorum. Başta gençler olmak üzere Elazığlı vatandaşlara kitabı dağıtarak hayırlı bir hizmet eda etmek için yolla çıktık. Cumhurbaşkanımız, Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Derneği, Milli Selamet ve Refah Partisi yıllarından itibaren, kendini bu davaya adayarak AK Parti ile iktidar olmuştur. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile ekonomi ve sanayide Türkiye ilerledi, bölgemizde de elde etiği zaferlerle bölgesel bir güç olduğunu kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanımızın kitapta vermiş olduğu bu mesajların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yankı bulmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Ahmet Saraç, 2015 genel seçimlerinde Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.