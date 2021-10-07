Tek doktoru raporlu olan bölümde hizmet sıkıntısı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çocuk hematolojisi bölümünde görevli olan tek uzman doktorun raporlu olması, hastaların sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Fırat Üniversitesi Başhekimi İrfan Kaygusuz, "Hastalara bizim hastanemizde hizmet verme şansımız yok. Bu durumu İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığıyla da paylaştık" açıklamasında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk hematoloji bölümünde görevli olan tek uzman doktorun rahatsızlandığından dolayı 6 ay raporlu olduğu, bölümde doktor olmadığından dolayı hastanede çocuklara bu hizmetin verilemediği ortaya çıktı.

“İÇ KANAMA TEHLİKESİ VAR”

Elazığ'da doktor yokluğu nedeniyle çevre illere yönlendirilmeleri üzerine maddi anlamda da zorlandıklarını belirten hasta yakınları, Malatya'daki hastanede zaman zaman yoğunluk oluştuğunu ve hastaneye kabul edilmediklerini belirtiyor.

Bir hasta yakını ise, 11 yaşındaki yeğeni E.A.'nın ‘doğuştan gelen hemofili faktör 1 eksikliği’ olduğunu ve iki haftada bir düzenli olarak ilaç tedavisi almak zorunda olduğunu söyledi. Malatya'ya gidip gelmenin çok zor olduğunu söyleyen Aydın, bu tedaviyi almadığı takdirde yeğeninin iç kanama tehlikesi olduğunu belirtti.

“KANSER HASTASI ÇOCUK MALATYA’YA GİDİYOR”

Yetkililerden sorunun çözümü için yardım isteyen hasta yakını, “Hastalarımız büyük risk altında. Rapor için, ufak bir kontrol için bile Malatya'ya gitmemiz gerekiyor. Gittiğimizde ise orada yeterince ilgilenemiyorlar. Bazen gecikiyor ve gidemiyoruz. Gidip geri döndüğümüz de oluyor. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Maalesef kanser hastası bir çocuk da Malatya'da kemoterapi almaya gitmek zorunda. Bazen doluluk nedeniyle kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

“HASTANEMİZDE HİZMET VERME ŞANSIMIZ YOK”

Yaşanan sorunla ilgili görüşlerini aldığımız Fırat Üniversitesi Başhekimi İrfan Kaygusuz, “Bu olay bir aylık bir olay bizim öğretim üyemiz profesör arkadaşımız hastalandığı için tedavi görmek için 6 aylık bir rapor aldı. Dolayısıyla bu hastalara bizim hastanemizde hizmet verme şansımız yok. Bu durumu İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığıyla da paylaştık. Bunun üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen hafta ikinci bir çocuk hematoloğu geldi. Şehir hastanesinde iki tane çocuk hematoloğu var. Bu hastaların tedavisinin Elazığ'da yapılmaması mümkün değil. Hastaların tedavisi çok rahat bir şekilde yapabilir hiç kimse de mağdur olmaz” ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR ALANINDA UZMAN DEĞİL

Kaygusuz, hastanelerine gelen hastaları Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne, Malatya'ya ya da Diyarbakır'a yönlendirdiklerini belirtse de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki doktorların bu hastalara alanında uzman olmadığından ötürü bakamadığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre ise, Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sonucunda bir uzman doktorun Elazığ'a gönderilmesi konusunda olumlu sonuçlar alınmak üzere.