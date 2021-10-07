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TEM’de inatçı sürücü kazası

İzmit'te TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Yayınlanma: 13:14 - 07 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi.

Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin otomobilleri çarpıştı.

Kaza nedeniyle 2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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