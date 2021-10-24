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TEM’de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

İzmit'te, TEM'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hasarlı araç yüklü TIR, bariyerlere çarpıp yan yattı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, 3 kişi yaralandı.

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TEM’de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolu İzmit istikameti Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ACF 992 plakalı, trafik kazalarında hasar gören araçların yüklü olduğu TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE KUYRUK OLUŞTU

TIR üzerinde bulunan araçlardan bazıları otoyol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan TIR’da bulunan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu.

Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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