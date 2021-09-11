‘Teneke okul’ Meclis’e taşındı

Türkiye'de okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte, fiziki koşulları yetersiz okulların durumu da yeniden gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan ve prefabrik yapıda eğitim veren ve mahalle sakinleri tarafından "Teneke okul" diye tarif edilen Şehit Şerife Bacı İlkokulu’nun durumunu meclise taşıdı.

Ümit TÜRK

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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, ilçe ilçe gezerek okulların yüz yüze eğitim koşullarına uygun olup olmadığını inceledi.

İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 4.000 okulda yerinde inceleme yapılarak yaklaşık 12.000 eğitimci, yönetici, okul çalışanı ve veli ile görüşüldükten sonra elde edilen saha çalışması bulgularını açıklayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki okulların pandemi koşullarında yüz yüze eğitime hazır olmadıklarına belirtti.

Elde edilen bulgular ışığında okulların durumunu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, şu açıklamayı yaptı:

* Okulların fiziki koşulları yetersiz, öğretmen sayısı ihtiyacı karşılamıyor, derslikler yetersiz, sınıf mevcudu yüksek, temizlik görevlisi sayısının yetersiz, görevli olanların bir kısmının da velilerin desteğiyle istihdam edildiği, okullarda alındığı söylenen önlemleri velilerin çok yetersiz bulduğu ve velilerin kendilerini endişeli hissettikleri ortaya çıkmıştır.

* Mahalle sakinlerinin ‘teneke okul' diye tabir ettiği Avcılar Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nun çocukların hava, hijyen ve sağlık koşullarının son derece uygunsuz olduğu bir ortamda ve yetersiz koşullarda eğitim görüyor olmaları çok önemli bir sorundur.

CHP’li Özdemir Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları yöneltti:

1) En temel insan hakkı ve sosyal bir hak olan ‘Eğitim Hakkı' bağlamında prefabrik yapıda, velilerin ‘teneke okul' diye tabir ettiği Avcılar Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda eğitim-öğretim yapılıyor olmasını Millî Eğitim Bakanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrencilerin bir an önce sağlıklı koşullarda ders yapabileceği bir okul binasına kavuşmaları yönünde bir girişiminiz, bir çalışmanız olmuş mudur? Olduysa detayları nedir?

2) Velilerin ‘teneke okul' diye tabir ettiği ve sağlıksız koşullarda eğitim öğretimin devam ettiği Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nun prefabrik yapısıyla ilgili sorunların çözümüne ve velilerin haklı taleplerine dönük Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir temasınız veya görüşmeniz olmuş mudur? Olmadıysa bunun gerekçesi nedir?

3) 2019 yerel seçimlerinden sonra Avcılar Şehit Şerife Bacı İlkokul başta olmak üzere İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin ve 39 ilçe belediyesinin yeni okul binası yapma veya okul tadilatlarını belediyelerin üstlenmeleri noktasında Millî Eğitim Bakanlığı'na başvuruları olmuş mudur? Bu başvurular arasından hangilerine onay verilmiştir?

4) Yeni eğitim öğretim dönemine okulların çok ciddi eksikliklerle başladığı göz önüne alındığında önümüzdeki süreçte yerel belediyelerin sürece daha fazla dahil edilmeleri gündeminizde midir?

5) 2021-2022 eğitim öğretim dönemine hazırlık amacıyla İstanbul'da yeni ek derslik açılmış mıdır? Açıldıysa bu dersliklerin ilçelere göre sayısal dağılımı ve detaylı bilgisi nedir?

6) Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı tüm açıklamalarda pandemiyle mücadelede en önemli üç kuruldan biri mesafe iken, Sancaktepe Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu'nun 1-H sınıfında 49 öğrenci ile derse başlanması sonrasında Bakanlık olarak bu duruma bir müdahaleniz olacak mıdır?

7) İstanbul'daki devlet okullarında dersliklerin sınıf mevcudu; 10 ila 20 arasında, 21 ila 30 arasında, 31 ila 40 arasında, 41 ila 50 arasında ve 51 ve üzeri arasında sınıf mevcudu olan dersliklerin sayısal dağılımı nedir?

8) İstanbul'daki devlet okulların kaçında 1,5 metre mesafe ile eğitim yapılmaktadır? 1,5 metre mesafede eğitim yapılan okulların listesi nedir?

9) Millî Eğitim Bakanlığı olarak pandemiyle mücadele ve hijyenik koşulların tüm okullarda sağlanması için ek bütçe ayırdınız mı? Ayrıldıysa bütçe miktarı nedir? İstanbul'daki okullara ek bütçe ayrılmış mıdır? Ayrıldıysa her bir okula aktarılan ek bütçe miktarı nedir?

10) İstanbul'daki her bir okulun ihtiyacı olan temizlik görevlisi sayısının okullara göre sayısal dağılımı nedir? Hangi okulun kaç temizlik görevlisine ihtiyacı vardır?

11) İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi için kaç ek personel alımı yapılmıştır? Bu ek personel alımının okullara göre dağılımı nedir? Hangi okula kaç ek personel alımı yapılmıştır?

12) İstanbul'da yeni eğitim-öğretim öncesinde okullara toplam kaç maske ve kaç litre dezenfektan dağıtımı yapılmıştır? Okullara göre dağılımı nedir?

13) İstanbul'da reviri olan kaç okul vardır? Reviri olan okulların isimleri ve bu okulların ilçelere göre dağılımı nedir?

14) İstanbul'da okullarda kaç sağlık görevlisi vardır? Bu sağlık görevlilerinin ilçelere ve okullara göre dağılımı nedir?

15) Millî Eğitim Bakanlığı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 4.000 okulda yerinde inceleme yapılarak ve yaklaşık 12.000 idareci, öğretmen, okul çalışanı, kantin işletmecisi ve veli ile görüşülerek ortaya konulan ve bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılan saha araştırması raporundan istifade ettiniz mi? Raporun tamamını edinme noktasında bir girişiminiz oldu mu? Olmadıysa bunun gerekçesi nedir?