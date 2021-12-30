Tepki yağmıştı! Zafer Partisi’nden o görüntüye ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, İzmir’de girdiği bir kuyumcuda Suriyeli işletmeciye kimlik ve dükkanın ruhsatını sorduğu görüntülere sosyal medyada gelen tepkilerin ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. Görüntülerle ilgili açıklama yapan Zafer Partisi, Özdağ'a yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İzmir’de geçen pazartesi günü bir kuyumcuda Suriye uyruklu Türk vatandaşı işletmeciye kimlik ve dükkanın ruhsatını sormuş, Suriyeli işletmeci de istenen evrakları göstermişti. Konunun sosyal medyaya yansıması üzerine bir kesim vatandaşın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Nüfuzu kötüye kullanma”, ” Özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emniyetin suç duyurusuyla ilgili Zafer Partisi yazılı bir açıklama yaparak Özdağ’a yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını Suriyeli işletmecinin istek üzerine, belgeleri kendi rızasıyla verdiğini belirtti

“RIZASIYLA GÖSTERDİ”

Zafer Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“27.12.2021 tarihinde İzmir'de yapılan esnaf ziyareti sırasında tesadüfi ziyarette şahısla yapılan sohbette hiçbir zorlama olmaksızın, şahsın kendi rızasıyla göstermiş olduğu, nüfus cüzdanı, silah taşıma ruhsatı ve vergi levhasını nüfuzu kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal olarak değerlendirilmiştir.

Şahısla yapılan sohbetin videosunda, Suriyeli olduğunu, 2 yıl önce vatandaşlık aldığını ve buna istinaden kartını gösterir misin denilerek, şahsın rızasıyla nüfus cüzdanı ve silah ruhsatını da beraberinde gösterdiği ve silahın markası konusunda sohbet ettiği de görülmektedir. Sözü geçen videoda Suriye uyruklu vatandaşın kimlik bilgileri gizlenmiş, özel hayatın gizliliği konusundaki hassasiyetimiz de gösterilmiştir.”

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇ İSNADINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suç isnadı ise tarafımızca asla kabul edilemeyecek bir suçlama olup, Suriye asıllı vatandaşla yapılan sohbette bunun bir örneğidir. Biz Zafer Partisi olarak, Suriyelilerin Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanları değil, dostları olarak ülkelerine dönmelerinin gerekliliğini kuruluşumuzdan itibaren dile getirmekteyiz.”

“VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİLERİ NEYE GÖRE VE HANGİ KRİTERLER DOĞRULTUSUNDA VATANDAŞLIK ALDI?”

“Kamuoyunun önünde hükümete ve Zafer Partisi lideri başta olmak üzere, partimiz mensuplarını faşizmle suçlayanlara da şunları sormak istiyoruz; vatandaşlık alan Suriyelileri neye göre ve hangi kriterler doğrultusunda vatandaşlık aldı? Bugüne kadar kaç Suriyeli vatandaşlık aldı ve neden vatandaşlık alan kimseler Resmi Gazete'de yayınlanarak Türk halkının bilgisine sunulmadı?

Türkçeyi dahi zor konuşan, savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriye asıllı şahıs, psikolojik rahatsızlık bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ile MMPI olarak adlandırılan 566 soruluk ‘Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Psikometri Testi)'ni nasıl geçti ve silah ruhsatı aldı? Kuyumculuk ve benzer iş kollarında iş yeri açma konusunda belli şartların sağlamasını Türk Milleti'nden talep eden ilgili bakanlığa konuya ilişkin soru önergesi sunacağız.”

“NAGEHAN ALÇI'YA ALLAH'TAN VİCDAN VE AKIL DİLİYORUZ”

“Türkçe bilmeyen Suriyeliye silah taşıma ruhsatı veren İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Genel Başkanımız ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu Saray Rejiminin Basın Temsilcisi Nagehan Alçı'nın duyurmuş olması ise hiç şaşırtıcı değil.

Nagehan Alçı'ya Allah'tan vicdan ve akıl diliyor, bağımsız olarak görevini layığıyla yerine getirmeye çalışan basın camiasında kara bir leke olarak yer edindiğini de bildirmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla sunulur.”

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