Tepkiler üzerine valilik paylaşımı kaldırdı

Tunceli Valiliği, Pertek ilçesinin Dorutay Köyünde olan Üryan Hızır Cemevi’nin termosifon (su ısıtıcısı) ihtiyacını karşıladı. Valilik, cemevine yapmış olduğu termosifon yardımını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım sonrasında tepkilerin gelmesi üzerine valilik yapmış olduğu paylaşımı kaldırdı.

Evren DEMİRDAŞ

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Pertek'in Dorutay köyündeki Üryan Hızır Cemevi'nin termosifon ihtiyacını karşılayan Tunceli Valiliği’nin bu durumu resmi hesaplarından paylaşması tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine paylaşım kaldırıldı.

CHP’DEN DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Tunceli Valiliği’nin cemevlerine yapılan zorunlu hizmetlerin reklam aracı haline getirilmesinin doğru olmadığını belirten CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, şöyle konuştu:

* Cemevleri bir inanç yeridir. Biz her zaman devletin vatandaşın ibadet yerlerine eşit bir şekilde aynı imkan oranında destek vermesi gerektiğini söylüyoruz. Ama maalesef hala cemevlerine ibadet merkezlerinin olduğunun kabul edilmemesi, cem evlerine yapılacak hizmetlerden mahrum bırakılması ülkenin maalesef adii bir şekilde yönetilmediğini de gösteriyor.

* Tabi dönem dönem kamu yetkilileri imkanları doğrultusunda dönem dönem yardımcı olduklarını görünüyor. Ama bunu durumu kalkıp sosyal medyada paylaşıp siyasallaştırılması doğru bir hareket değildir.

* Sonuçta valilik burada kamu hizmeti veriyor ve insanların inançlarını yerine getirdiği bir yerde yapılan bir hizmetin reklam aracı haline dönüştürülmesi doğru bir hareket değil. Biz bu ülkede çalışan alevi yurttaşlar olarak vergilerimizi veriyoruz, görevlerimizi yapıyoruz.

* Ama maalesef hizmete geldiği zaman kendi ibadethanelerimizi hala kabul edilmeyen bir ortamı yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesinden oluşan cemevlerinin ihtiyaçlarını giderme konusunda böyle girişimlerinde bulundukları bilgisi de bize geliyor.

* Ama yapılan hizmetleri sanki hep ‘minnet duysunlar' duygusu içerisinde yapılıyor buda alevi toplumunu incitiyor. Bunu bir yardım yada iyilikmiş gibi sosyal medyada paylaşılması hoş bir durum değil.