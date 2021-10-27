‘Termal Köy Projesi, beton köy projesine döndü’

Bursa'da AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 'Termal Turizm Merkezi yapacağız' diye istimlâk ettiği Tabakhaneler bölgesinde yüzlerce konut yapılacak.

Halil ATAŞ

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin termal su kaynağı olan merkez Osmangazi ilçesindeki Tabakhaneler bölgesini imara açılıp konut alanına dönüştürülmesine İYİ Parti Bursa teşkilatı tepki gösterdi.

“TERMAL TURİZM ALANI OLARAK İSTİMLÂK ETTİLER”

Partililer ile birlikte Tabakhaneler bölgesinde incelemelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Tabakhaneler olarak bilinen bu alanı, aslında Termal Turizm Merkezi yapmak için istimlak ettiler, Bursalılara büyük bir gururla Termal Köy müjdesi verdiler. Ne var ki gün oldu devran döndü, bu hikayenin de sonu AKP zihniyetinin yine rant hırsına teslim olmasıyla son buldu” dedi.

“BUNLAR İNŞAAT TANRIYLA KAFAYI BOZDULAR”

Bursa'nın ve Bursalılar'ın bir kez daha kandırıldığını söyleyen Türkoğlu, “Bu bölgedeki yapıları istimlak ederlerken, ortaya büyüleyici bir proje koydular ve Termal Köy müjdesi verdiler. Meğer, 690 adet konut, 92 adet de dükkan yapacaklarmış. Bunlar inşaat rantıyla kafayı bozdular” şeklinde konuştu.

“50 BİN METREKAREYE İNŞA EDİLECEK”

Türkoğlu, “Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek ‘Beton Köy’ projesinde, bina yükseklikleri, kent siluetini bozmayacak şekilde, zemin+5 katı geçmeyecekmiş! Aferin, lütfetmişsiniz! Utanmasanız buraya, 2.Doğanbey rezaletini dikersiniz siz! Vallahi aklınızdan geçmediyse Arap olalım…” ifadelerini kullandı.

“JEOTERMAL TURİZM VAADİ DE YALAN OLDU!..”

“Bu büyük bir yalan, büyük bir aldatmaca ve büyük bir kandırmacadır” diyerek AKP’li başkan Alinur Aktaş’a seslenen İYİ Parti’li Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Çünkü sen 88 derece ile 75 derece arasında termal su çıkan bölgeyi, o işe uygun yapılarla, tesislerle donatmak yerine, konut ile doldurarak, vadettiğin Termal Köy terine adeta bir ‘Beton Köy’ kuruyorsun… Bir defa değil bin kez yazıklar olsun! Şimdilerde Mustafakemalpaşa'daki Tümbüldek kaplıca bölgesini kalkındıracağız diye günah çıkarıyorsunuz ya! Hiç boşuna uğraşmayın! Artık vatandaşın yalanlarınıza karnı tok ve milleti asla kandıramazsınız..”