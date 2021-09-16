Termal turizm alanına 690 adet konut, 92 dükkan yapılacak

Bursa'nın Sıcaksu bölgesinde termal sağlık turizmine hizmet amacıyla kamulaştırılan alana 690 adet konut ve 92 dükkan yapılacak. CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, "Proje üretemeyen, yarım kalmış projeleri bile tamamlayamayan AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın mirasyedisi oldu. Sıcaksu bölgesinde 110 dönümlük araziyi betona, ranta peşkeş çekti" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın sıcaksu bölgesinde termal sağlık turizmine hizmet amacıyla kamulaştırılan alana konut ve dükkan yapılacağı ortaya çıktı.

“BETONA, RANTA PEŞKEŞ ÇEKTİ”

Bursa’nın termal turizm potansiyelini yansıtan Sıcaksu bölgesinde termal tesis yapmak amacıyla Hikmet Şahin ve Recep Altepe dönemlerinden bu yana uzun yıllar boyunca kamulaştırılan alanın, 690 adet konut ve 92 dükkan yapılmak üzere TOKİ tarafından ihale edilmesine tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Proje üretemeyen, yarım kalmış projeleri bile tamamlayamayan AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın mirasyedisi oldu. Sıcaksu bölgesinde 110 dönümlük araziyi betona-ranta peşkeş çekti. Bursa’nın termal şehir geleceğine ket vuracak bu karardan derhal dönülmelidir” dedi.

“ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARI TERMAL TURİSTİK ALAN OLARAK DÜŞÜNDÜ”

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2010’da alınan kararın bu alanın sağlık turizmine hizmet edecek nitelikte termal kür merkezlerini barındırabilmesi amacıyla proje çalışmaları yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Karaca, AKP’li başkan Alinur Aktaş’ı eleştirerek şunları söyledi;

“Sıcaksu bölgesi önceki dönem belediye başkanlarınca termal turistik alan olarak düşünüldü. Oradaki 110 dönüm arazi kamulaştırmalarla elde edildi.

Alinur Aktaş kaç yıldır görevde. Burayı projelendiremediği gibi, kente katkı sağlayacak bir adım da atamadı. Bursa’nın termal şehir kimliğini baltalayan bir karar alıp bu alanı Soğanlı dönüşüm projesiyle birlikte toplu konut bölgesine dönüştürdü.

Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’yi devreye sokarak, kendi sorumluluğundan sıyrılmaya çalışıyor. Bu alanda Gaziakdemir Mahallesi sakinleri ile arazisi kamulaştırılan hemşerilerimizin de görüşleri alınmak suretiyle işlem yapılmalıdır. Bursa’nın termal şehir kimliğini yok edecek bu uygulamaya karşıyız.”

“KONUT HER YERE YAPILABİLİR, TERMAL TESİS ALANINA KONUT OLMAZ”

Kaplıca kenti Bursa’nın bu kimliğini yeniden kazanması için adım atmak varken, boş bulduğu her araziye inşaat yapan AKP iktidarının ilk seçimde dersini alacağını kaydeden Karaca sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu arazinin altında termal su var. Konut her yere yapılabilir ama termal tesis her yere yapılamaz. Altında termal su bulunan ve termal tesis yapılabilecek bu alana hangi mantıkla toplu konut yapıldığını anlamak mümkün değil.

Tekrar tekrar vurguluyoruz. Termal projesi uygulanması gereken bu alanın toplu konuta çevrilmesi Bursa’nın turizm geleceğine ihanettir.”