Termik santrallerin zehirli gazları da ‘ticari sır’ oldu

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, özelleştirilen termik santraller hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Bülbül önergesinde, santrallerin hangi iyileştirmeleri yapması gerektiği, ölçüm cihazlarının olup olmadığı ve sürekli emisyon ölçüm sonuçlarını sordu.

EMİSYON ÖLÇÜM SONUÇLARI TİCARİ SIR

CHP'li Bülbül'ün önergesine yanıt veren Bakan Kurum, yatırım ve iyileştirmelerle ilgili bilgi vermezken, termik santrallerin saldığı zararlı gazlar için yapılması gereken sürekli emisyon ölçüm verilerini “ticari sır olduğunu” belirterek, “Termik santralleri bacalarında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden elde edilen ölçüm sonuçları Bilgi Edinme Kanunu'nun 23. Maddesi ‘Ticari Sır' başlığında yer alan hususlar kapsamında değerlendirildiği için kamuoyu ile paylaşılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

NEYE GÖRE TİCARİ SIR?

Bakan Kurumun yanıtına tepki gösteren Bülbül, “Yurttaşlarımızın yaşam alanları katlediliyor, salınan gazlar nedeniyle sağlıkları bozuluyor. İnsan yaşamını etkileyen, çevresel risk oluşturan faaliyetler nasıl ticari sır olabilir? Santrallerin ölçüm verileri ilgili kanunun hangi hususları kapsamında ticari sır olmuş Bakan bunu açıklamalı” dedi.

KAĞIT İSRAFI

Soru önergesine düzgün bir yanıt alamadığını belirten Bülbül, “Gönderilen yanıt sadece kağıt israfıdır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı, Manisa Soma, Orhaneli, Muğla Yatağan, Afşin B ve Çayırhan Termik Santrallerinde hangi yatırımların yapıldığı yanıtsız. Hangi santralin iyileştirilmesi tamamlandı, yanıtsız. Bu cevaplar Bakanlıkta var ama sır gibi saklanıyor. Bunlar ticari değil Bakan sırrı” diyerek bazı santrallerde emisyon ölçüm sistemlerinin kurulu olmasına karşın çalışmadığını iddia etti.