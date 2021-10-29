Terör örgütlerinin hedefiyim ama silah ruhsatı vermiyorlar

Yılmaz Özdil, kendisini bizzat hedef gösteren İçişleri Bakanı Soylu’ya seslendi. “Ne kadar çantacı gazeteci mafya varsa koruma-silah ruhsatı veriyorsun. Beni sevmediğin için hukuki haklarımı gasp ediyorsun” dedi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Yazarımız Yılmaz Özdil, Nokta TV'de Ezgi Yeşiltepe'nin hazırladığı programa konuk oldu. “Mahkemeler ve hapis cezaları yoluyla bizi yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Biz de kalemimizi satmamak, kimseye kiraya vermemek için mücadele eden gazetecileriz” diyerek sözlerine başlayan Özdil, aldığı tehditlere rağmen İstanbul Valiliği'nin kendisine silah ruhsatı vermediğini açıkladı. Özdil şunları kaydetti:

SENİN VALİN ENGELLİYOR

■ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ne kadar şantajcı gazeteci varsa hepsine polis koruması verdi. Beni hem yandaş medya hem de Soylu'nun bizzat kendisi hedef gösteriyor ama silah ruhsatı alamıyorum. Biz evelallah kendimizi koruruz sorun yok ama bir hukuki hakkı ortaya koymaya çalışıyorum. Siz Türkiye'de ne kadar ahlaksız gazeteci varsa nerdeyse polis koruması vermişsiniz, bellerine ruhsatlı silah koymuşsunuz… Biz hukuki hakkımızı istiyoruz ama senin Valin bunu engelliyor.

HAKKIM GASP EDİLİYOR

■ Neden? Canları öyle istediği için. Böyle ülkenin İçişleri Bakanı, ilk sandıkta bu halktan mutlaka bahsettiği gibi cevabını alacak. Bizim herhangi bir korkumuz yok. Bir tane canımız var olsa da olur olmasa da olur. Ama sen çantacı gazetecilerin hamisi, İçişleri Bakanısın. Oligarklara, mafyaya koruma veren İçişleri Bakanısın. Ben bu ülkede kırmızı ışıkta bile geçmeyen bir yurttaşım. Sen sırf beni sevmediğin için koruma vermiyorsun. Terör örgütleri suikast ile ölüm ile tehdit ediyorlar, bizi hedef gösteriyorlar. Bizim dirimizi değil ölümüzü tehdit ediyorlar. Ama sen benim hukuki haklarımı gasp eden bir İçişleri Bakanısın.

AKP, Türkiye'yi faciaya sürükledi

Programda güncel gelişmeleri de değerlendiren Yılmaz Özdil, Türkiye'nin seçime doğru gittiğini ancak AKP'nin yürüyecek mecalinin bulunmadığını iifade etti. Özdil, “Burada AKP'nin kazanması için tek seçenek var. Mesela yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu faciası yaşanırsa AKP iktidarda kalır. Asrın liderimiz de yeniden tek aday seçilir” yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetebilme kabiliyetini yitirdiğini savunan Yılmaz, “Asrın liderimiz bu saatten sonra anca müftü olur. Ama muhalefet kendine çeki düzen vermezse, kendine güvenmezse iktidarda kalır” ifadesini kullandı. AKP'nin Türkiye'yi faciaya sürüklediğini savunan Özdil, şunları kaydetti: “Türk halkı ekonomik olarak facia yaşamaya hazır olmalıdır. Türkiye henüz nasıl bir faciayla karşı karşıya olduğunun farkında değil, çünkü devletin rakamlarını dahi tam olarak bilmiyoruz. Merkez Bankası'nı boşaltmakla kalmadilar, Darphane'yi de bitirmişler. 50 kuruşluk metal parayı basabilmemiz için bizim 66 kuruşluk maliyetimiz var. Bu Türkiye'nin mahvolmuş olduğunun kanıtı.”