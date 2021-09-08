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Teröre ağır bir darbe daha! 17’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha öldürüldüğünü, böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

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Teröre ağır bir darbe daha! 17’ye yükseldi

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar aralıksız sürüyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPGli terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu” denildi.

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