Teröre ağır bir darbe daha! 17’ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha öldürüldüğünü, böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Terörle mücadele kapsamında operasyonlar aralıksız sürüyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPGli terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu” denildi.