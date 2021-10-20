Teröre finans sağlayanlara ağır darbe: 80 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca teröre finans sağlayanlara ağır darbe vurularak, iki dalga operasyonda gözaltına alınan 98 kişiden 80’i tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada operasyonların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 08 Ekim 2021 tarihinde, birinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda ise 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi. (İHA)