Tesisatçı hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Karabük’te, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar tesisatçı olarak girdikleri binalardan 3 evin su sayaçları çalarak kayıplara karıştı. Gördüğü manzara sonucu şaşkınlığını gizlemeyen 85 yaşındaki Rahmiye Teyze, çok üzüldüğünü ve hayatında böyle bir şey görmediğini söyledi.

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Bayır Mahallesi Seyhan Caddesi’nde ikamet eden Hasan Kara, bitişiğindeki evlerde hırsızlık yapıldığından şüphelenip ev sahiplerini telefonla aradı.

Bunun üzerine olay yerine gelen evin sahibi Mehmet Emin Yıldız ile Rahmiye Ertungu (85) su sayaçlarının çalındığını görünce polisi arayıp durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Ana vanalarından suların kesilerek su sayaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Evinde tek yaşayan 85 yaşındaki Ertungu, ''Komşumuz haber verdi. Dışarı çıktım, baktım su saati yok. Oğlumu çağırdım. Çok üzüldüm. Böyle bir şey görmedim'' dedi.