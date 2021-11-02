TGB: ABD askerlerinin başına çuval geçirdik

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" açıklaması yaptı.

Sözcü İstanbul

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ABD donanmasına ait ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı’nı geçerek dün akşam saatlerinde İstanbul Sarayburnu limanına demirlemişti. ABD donanmasına ait geminin Karadeniz'e geçeceği açıklanmıştı.

Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu’nda bulunan ABD askerlerinin başına çuval geçirdiklerini belirttiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Gençlik Birliği'nin açıklamasında, “Sarayburnu’nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik… ABD’nin kaos planlarına, Amerika’nın taşeronları FETÖ ve PKK’ya, Türkiye’yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD’ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik” denildi.