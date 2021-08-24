THK Üniversitesi, eski rektörüne tazminat davası

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK), eski Rektörü Prof. Dr. Nevin Yörük aleyhine, kurumu usul ve yasaya aykırı eylemleriyle zarara uğrattığı iddiasıyla, 146 bin 516 TL’lik tazminat davası açıldı.

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Ankara Batı 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. Nevin Yörük'ün adreslerine tebligat yaptı.

Ancak Türkiye ve ABD'deki adreslerine yapılan tebligatlar ulaşmadı. Prof. Dr. Yörük'ün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulaması da boş çıktı.

ADRESİNDE BULUNAMADI, GAZETE İLANIYLA ÇAĞRI YAPILDI

Mahkeme, Prof. Dr. Yörük'e adreslerinde ulaşamayınca, hakkında açılan davada ‘usul ve yasaya aykırı eylemleriyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni zarara uğrattığı’ iddiasıyla ilgili cevap vermesi için gazete ilanıyla çağrı yapıldı. Mahkeme, ilanında, Prof. Dr. Nevin Yörük'e davadaki iddialara ilişkin 2 hafta içinde cevap vermesi gerektiğini bildirdi. Bu süre içerisinde cevap vermemesi halinde, davacı üniversitenin iddialarının tamamını inkar etmiş sayılacağı ihtarı yapıldı.

YÖK'TEN İZİN ALMADAN ÜNİVERSİTEDE PROGRAM AÇTI

Prof. Dr. Nevin Yörük'ün YÖK'ten izin almadan, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı açtığı bildirildi.

YÖK onayı olmadan açılan bu programdan mezun olan öğrencilere diploma verilememesi nedeniyle konuyla ilgili çok sayıda dava açıldığı belirtildi.

Mağdur olan öğrencilerin üniversite aleyhine açtıkları davalar nedeniyle 146 bin 516 TL'lik zarar meydana geldiği bildirildi. Üniversite eski rektör Yörük'ten bu zararın tanzimi için tazminat davası açtı. (DHA)