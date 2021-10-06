THK’nın başındaki AKP’li kayyum istifa dilekçesini yeniledi

Türkiye'nin on binlerce hektar cennet ormanının yanarak kül olmasından sorumlu tutulan kurumlardan Türk Hava Kurumu'nun AKP'li Kayyumu Cenap Aşçı, ikinci kez görevden çekilme dilekçesi verdi.

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Orman Bakanlığı ile birlikte, Türkiye’nin en güzel ormanlarının yanmasından sorumlu tutulan Türk Hava Kurumu’nun başındaki AKP’li Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı görevden ayrılamadı.

6 Eylül’de yazdığı dilekçeyle kendisini kayyum olarak atayan mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren Aşçı, gereği yapılmayınca bir dilekçe daha verdi.

Aşçı: 4 Ekim tarihli dilekçede kurumun tüm iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dilekçesinin ivedilikle işleme konmasını talep etti.

Cenap Aşçı’nın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu ikinci dilekçe şöyle:

Sayın mahkemenizin 16.10.2019 tarihli kararı ile benim de aralarında bulunduğum 3 kişilik kayyum heyetinin atanmasına karar verilmiştir.

Sayın mahkemenize UYAP sistemi üzerinden 06.09.2021 tarihinde gönderilen talep dilekçesinin ekinde yer alan 01.09.2021 tarihli dilekçem ile Türk Medeni Kanunu’nun 477’nci maddesi uyarınca kayyımlık görevinden çekilmek istediğim bildirilmişse de şu ana kadar sayın mahkemenizce bu hususta herhangi bir karar verilmemiştir.

kamuya yararlı bir dernek olan Türk Hava kurumu’nun amaçları doğrultusunda yaptığı tüm iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.