THK’nın ‘Hurda’ denilen uçakları sağlam çıktı

Ormanlarımız yanarken hangarda bekletilen THK uçaklarından 4'ünün çalışabilir durumda olduğu ortaya çıktı.

Yavuz ALATAN

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Yaz aylarında meydana gelen yangınlarda tartışma konusu olan ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “Bu uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” dediği Türk Hava Kurumu'na ait yangın uçaklarından 4'ünün çalışabilir durumda olduğu belirlendi. Hatta bu uçakların revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaşma sağlandı. THK Kayyum Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, THK'daki 9 yangın söndürme uçağından 3'ünün büyük bakım ihtiyacı nedeniyle atıl durumda olduğunu 6'sının ise yangınla mücadeleye katılabileceğini açıkladı. Kaya, uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4'ü için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile anlaşma sağladıklarını bildirdi. Kaya “TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapıyor. Yangın sezonuna yetişmek üzere 4 uçak hazır olacak. Geri kalan 2 uçak için de 2,5 milyon dolara ihtiyaç var, bunu da karşılarsak 6 uçak da sezona hazır hale gelecek'' dedi.

“VİZONTELE” DEMİŞTİ

Tarım Orman Bakanı Pakdemirli THK'nın uçakları için bugüne kadar hep “uçamaz” demiş ve önceki gün TBMM Plan Bütçe Komisyonunda da “THK'nın elindeki uçaklar yorgun, motorları çalışmıyor. 4 milyon dolara filan olacak iş de değil olsa bile… O uçak full yakıt, 2,5 tondan fazla su atamıyor, ekonomik olması gerekiyor. Ben 10 -12 ton su atıyorum bir defada'' demişti. Bakan, yangınlar sırasında da ''Vizontele'de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok. Güvensiz, binmek isteyenler buyursun binsin'' açıklaması yapmıştı.