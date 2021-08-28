Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında mal varlıklarının incelenmesi istendi.

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108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yapılan ihbar doğrultusunda Türkiye’deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü. Suç duyurusu dilekçesine göre, Özer’in kız arkadaşı Thodex’in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.

GÖRÜŞME KAYITLARI İNCELENECEK

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Thodex'i büyütmek için büyütmek için çekiliş yapmış ve ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanmıştı. Çok sayıda ünlü isim kripto para vurgunun merkezi olan Thodex için objektif karşısına geçmişti.

CNN Türk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve ‘bu borsaya paranızı yatırın’ diyen ekonomistin banka hesaplarının incelenmesi istendi.

Şüpheli şahısların Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının da tespiti talep edildi. Ayrıca ekonomist Erkan Öz ve aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimle Faruk Fatih Özer’in arasındaki görüşme kayıtlarının incelenmesi istendi.

Thodex mağdurları avukatı Sinan Keskin, “Fatih Faruk Özer'in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Aralık 2020'de bir çok sosyal medya platformundan yayınlanan reklam için yapılan bir yorum ise dikkat çekmişti. “Ünlü isimler, Thodex tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz verdi. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı'nın katıldığı çekimlerde favoriniz hangisi oldu?” paylaşımına yorum yapan “heykel kafası” adlı sosyal medya kullanıcısı “Favorim Thodex, bu kadar ismi topladığına göre sağlam vurgun yapacak” yorumunda bulunmuştu.

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