Tıp okumaya hazırlanan Şahin’in ölümüne neden olmuştu… Tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletli Necati Kaan Şahin’in ölümüne neden olan ve 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Ali Şahin, mahkemece tutuklandı.

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Biga'dan şehir merkezi yönüne giden Mehmet Ali Şahin yönetimindeki otomobil, Şakirbey kavşağında, Necati Kaan Şahin’in kullandığı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Şahin'i ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Necati Kaan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili bırakıp, kaçmaya çalışırken yakalanan ve yapılan testte 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mehmet Ali Şahin ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DOKTOR OLMAK İSTİYORMUŞ

Necati Kaan Şahin’in, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda yüksek puan aldığı, doktor olmak istediği ve üniversite tercihini de tıp fakültelerine göre yaptığı öğrenildi. (DHA)