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TMMOB: Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı davasının bilirkişileri tarafsız değil

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Davası için belirlenen bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmadığını savunarak dilekçe ile itirazda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:35, 17/01/2021
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TMMOB: Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı davasının bilirkişileri tarafsız değil

TMMOB ve bağlı odaları tarafından açılan Kanal İstanbul ÇED olumlu kararı iptal davasında mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi heyetine itiraz edildi.

Davanın görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verilerek, heyette yer alan bazı isimlerin tarafsız ve objektif olmadığı savunuldu.

BİLİRKİŞİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Verilen dilekçede; heyetin, Kanal İstanbul Projesi'nin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu için danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden tayin edilmesine de vurgu yapıldı.

Mahkemenin bilirkişinin tarafsızlığını sağlamak adına gerekli tedbirleri alması zorunluluğu olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Açıklanan sebepler bakımından seçilen bilirkişilerin tarafsız bir rapor tanzim edemeyecekleri görüldüğünden; belirtilen bilirkişilerin öncelikle bu nedenle görevden alınmaları ve yerlerine yeni bilirkişi görevlendirmelerinin yapılması gerekmektedir” denildi.

Ek olarak heyette yer alan bazı isimlerin daha evvel yürütmüş oldukları bilirkişilik faaliyetlerinde bilimsel ve teknik esasları hiçe sayan, kamu yararını gözardı eden, objektiflikten uzak, çevre hukukunun temel ilkesi olan ‘koruma ve kullanma dengesi’ni göz ardı eden, ortaya çıkacak tahribat pahasına proje lehine hazırlamış oldukları raporlar olduğu iddia edilerek tarafsız olamayacakları ifade edildi.

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