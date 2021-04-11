TOKİ için zeytin ağaçlarını sokağa çıkma yasağında kestiler

Bozdoğan'da 200'e yakın zeytin ağacının belediye ekipleri tarafından kesilmesi vatandaşlar ile belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Yenice Mahallesi sakinleri ağaçların önce kesildiğini, ardından köklendiğini söylerken, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ise zeytin ağaçlarının başka yere nakledildiğini savundu.

“HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI”

Zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar; “Burada hazır yetişmiş 25-30 senelik zeytin ağaçlarını kestiler. Hiç mi vicdanları sızlamadı. Bir zeytin ağacı kaç senede yetişiyor. Zeytin koruma kanunu var. Vatandaş bir zeytin ağacını kesemiyorken, belediye bir günde 200'e yakın ağacı önce kesti sonra yerinden söktü” ifadelerini kullandı.

“O BÖLGEDE TOKİ YAPACAĞIZ”

Bozdoğan'ın AKP'li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş basın mensuplarına yaptığı açıklamada bölgede TOKİ konutlarının yapılacağını söyledi. Altıntaş; “İlçemiz Yenice mevkiinde TOKİ projemiz var. Belediye olarak kurumlardan gerekli izinlerimizi aldık. Zeytin ağaçlarını kesmiyoruz. Oradan söktüğümüz ağaçları belediyemizin başka bir arsasına dikim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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