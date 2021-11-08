TOKİ konutları eksiklere rağmen teslim edilmiş

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale’de Yenimahalle 1. Kısım 2. Etap TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. TOKİ konutlarının birçok eksiğe rağmen teslim edildiğini söyleyen CHP’li Önal, “Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Olan yine vatandaşımıza ve devletinizin milyonlarca lirasına oluyor” dedi.

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CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale'de Yenimahalle 1. Kısım 2. Etap TOKİ konutlarının hak sahipleriyle bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

“HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIK”

391 konutun hak sahiplerine eksiklerinin tamamlanmadan teslim edildiğini belirten Önal şunları söyledi:

* Bir çoğunu gezdik etrafı gezdik. Çevre düzenlemesine baktık, alt yapı eksiklerine baktık. Gerçekten hayretler içerisinde kaldık.

* TOKİ yapmış, teslim etmiş ama binaların çoğunun bir çok problemi çözülmemiş. Basınç vanaları eksik, basınç düşürücüleri eksik. Şartnameye uygun değil talimatnamelere uygun değil.

* Hidroforlar çürümüş hidroforlar olması gereken özelliklere sahip değil. Vatandaşın suyunu veren hidroforların içi küflenmiş, tel tel dökülüyor. Baktım gördüğüm manzara karşısında şok oldum

“AYNI YERDE 10 DEFA KAZI YAPILMIŞ”

Hak sahiplerinin yetkili mercilere sorunlarını anlatmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunulmadığını söyleyen Önal, “Yetkililer burada, yöneticiler burada. Kırıkkale Belediyesine gittiklerini, CİMER'e yazı yazdıklarını, yüklenici firmaya problemlerini anlattıklarını söylüyorlar ama aradan uzun zaman geçmesine rağmen problemlerinin, sorunlarının çözülmediğini söylüyorlar. Gerçekten geziyorum, bakıyorum aynı yerde on defa kazı olmuş on defa yapılmış iki gün problem çözülmüş üçüncü gün aynı problem aynı sıkıntı devam etmiş. Bakın peyzaj alanları var. Binlerce ağaç var. Devlet binlerce ağaç dikmiş, bitki dikmiş ama sulama yapılmadığı için tamamı kurmuş maalesef özelliğini kaybetmiş. Geziyoruz kilit parkelerde ciddi anlamda dezenformasyon var. Kilit parkeler çökmüş'” dedi.

“BURADA DAHA BÜYÜK SIKINTILAR MEYDAN GELEBİLİR”

TOKİ konutlarına milyonlarca lira harcanmasına rağmen eksiklerin giderilemediğini ifade eden Önal konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Yine binaların etrafının mucurla doldurulması gerekirken tüm binaların etrafı etraftan alınan hafriyat malzemeleriyle topraklarla doldurulmuş. Toprakta zamanla yağmur sularının dolması sonucu çökmüş.

* Çöktüğü için binaların girişindeki merdivenlerde maalesef ki engelli girişleri de çöküntüye uğramış. Milyonlarca lira para harcanmış, milyonlarca lira kamu kaynağını buraya aktarılmış.

* Olan yine vatandaşımıza ve devletinizin milyonlarca lirasına oluyor. Ama gördüğüm kadarıyla birçok eksiklik hala giderilememiş. Site yönetimi daire sahiplerinden, binada oturan insanlardan topladığı aidatlarla bu problemleri çözmeye çalışmış ama karşılaştıkları maliyet yükü karşısında site yönetiminin de maalesef topladığı aidatlarla bunu çözme şansı yok.

* Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu konuyu bilen liyâkatli görevli ve konuyu bilen insanlar buraya gelsinler. Yenimahalle'deki TOKİ'yi gezsinler, eksikleri görsünler, bir an önce çözsünler. Çözmezlerse burada daha büyük sıkıntılar meydana gelebilir.

* Neden diyorum. Basınç düşürücü olmadığı için zaman zaman su vanaların açılmasıyla manuel olarak su veriliyor bu da çok yerde patlaklara sebep oluyor.

* Allah vermesin bu patlaklar bina bina içinde daire içinde meydana gelirse ciddi anlamda ve elektrikle temas ederse birçok vatandaşımız zarar görebilir.

“GELSİNLER GEZSİNLER”

Yetkililere çağrıda bulunan Ahmet Önal, “Buradan yetkililere sesleniyorum; buraya gelsinler. Beraber gezelim site yönetiminden arkadaşlarla beraber gelsinler. Arkadaşlarımızın konuya hakim problemleri not almışlar. Hatta bilirkişilere inceleme yaptırmışlar ona rağmen bazı yerlerdeki problemleri çözememişler. O yüzden yetkililer gelsinler problemleri çözsünler diyorum. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim bu konuyu meclise taşıyacağım. Problemlerin çözülmesi noktasında gerekli yerlere ulaşıp buradaki vatandaşların problemlerini dile getireceğim diyorum” şeklinde konuştu.