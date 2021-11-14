Toroslarda giriş yasağı hayvancılığı bitirme noktasına getirdi

Toroslarda yüzyıllardır hayvancılık yapan besiciler zor günler yaşıyor. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel hayvancılık yapan Yörüklerin sorunlarını dinledi. Yörük besiciler, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bölgede hayvancılık yapılmasını yasakladığını belirtti.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Toros dağları eteklerinde hayvancılık yapan Yörük üreticilerle yerinde görüşerek sorunları dinledi. Yörükler, su kaynaklarına ceza yazılma korkusu yüzünden ulaşamadıklarını, sorunun giderilmemesi durumunda hayvancılık yapamama durumuna geleceklerini dile getirip çözüm bulunmasını istediler.

Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Güneyli Mahallesinde Yörük üreticilerle bir araya gelen CHP'li Cengiz Gökçel, sıkıntının büyük olduğuna dikkat çekti. Hayvancılık yapamadıklarından yakınan üreticiler, hayvanlarını su kaynağına dahi götüremediklerini ifade ettiler. Yıllardır hayvancılık yaptıkları bölgede orman muhafaza ekipleri tarafından baskı altında kaldıklarını belirten üreticiler, “Biz bu ormanlarla büyüdük. Ona bir zarar vermem mümkün mü? Ancak orman memurları tarafından çok baskı altındayız. Su kaynaklarına gitmek için ormandan geçmek zorundayız. Ancak sürekli zabıt tutma korkusu yaşadığımızdan hayvanlarımızı su kaynağına dahi götüremiyoruz” diye dert yandılar.

“HAYVANCILIĞI BIRAKMAK ZORUNDA KALACAKLAR”

Küçükbaş hayvan beslediğini belirten Yörük köylüler, mağduriyetlerinin giderilmemesi durumunda hayvancılığı bırakmak zorunda kalacaklarını kaydetti. Yüzyıllardır bölgede hayvancılık yapıldığına değinen CHP'li Gökçel, “Bizim atalarımız Yörük. Bu bölgede de en rahat yetişen hayvan kıl keçisidir. Bu coğrafya kıl keçisi beslemeye en uygun coğrafya. Doğayla ve ormanla barışık şekilde yetiştiriciliği yapılan bir hayvan bu. Atalarımızdan miras kalan bu mesleği Orman Müdürlüğü'nün alanlara girişi yasakladığından dolayı üreticiler işlerini yapamıyorlar” dedi.

“SU KAYNAĞINA DAHİ GİRMELERİNE İZİN VERİLMİYOR”

Tüm bölgede yaşanan sorunun hayvancılık yapan Yörükleri zor durumda bıraktığını ve sorunun zaman geçirilmeden çözümünü isteyen Gökçel, “Öyle ki hayvanlarına su içirmek için su kaynağına dahi bu insanların girmesine izin verilmiyor. Bu tutum anlaşılır gibi değil. Yasak kararı son derece yanlış bir karar. Bu çocuklar hayvancılıkla büyüyorlar. Geçimleri bu işle sağlanıyor. Bu onurlu işi engellemek kimsenin hakkı değil” ifadelerinde bulundu.

“ORMANLAR İÇİN TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYORUZ'

Ormanlar için tehdit olarak görülmekten şikayet eden Mersinli üretici ise şunları söyledi:

* Bu orman kurulduğundan beri buradayız. Bu ormana biz nasıl zarar verelim? İki üç tane su kaynağı var, tamamı bize yasak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ormanlık alandaki su kaynağına girişimiz engelleniyor.

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